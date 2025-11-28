宏福苑大火災｜災民未收到應急錢　批政府安排不到位

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，造成多人傷亡，數以千計家庭無家可歸，特首李家超昨日（27日）宣布，將向每戶災民派發1萬元應急補助金。有災民指出，她已填寫資料，惟至今仍未收到相關人士聯絡，也未收到應急錢，批評政府安排不到位：「我哋要住㗎嘛！要食、要住、要著！」亦有災民希望政府能夠作出適當安排。



簡太表示已經填寫資料等待收取應急錢，惟今日（28日）仍未收到。（翁鈺輝攝）

簡太表示，已經填寫相關資料等待收取應急錢，惟今日仍未收到。她今早再次尋找當日為她填寫資料的張姑娘，惟對方未返工，只能留言轉達。她無奈說：「我哋已經燒晒啲嘢，就算未燒晒我哋而家都唔可以返屋企，咁我哋啲錢點算？我哋生活呢？我哋要住㗎嘛！要食、要住、要著！」她批評政府安排未能即時到位，要災民折騰。

簡太稱購有住屋保險，不過她指很多人不知道要買；現時她最希望有屋住，尚幸有兒子為她打點，安排在酒店暫住，情況比其他災民好：「好多街坊好陰功好凄涼！」

災民周先生期望政府能夠作出適當安排。（翁鈺輝攝）

另一位災民周先生期望政府能夠作出適當安排，他現時暫住母親的寓所：「之後都係見步行步啦！我諗政府應該安排到。」對於緊急住宿安排，他指暫時還好，不過地方較為偏遠。

周五凌晨，宏福苑再有大廈單位冒出明顯火光，橙紅色火舌由窗框位向上湧出。（李家傑攝）