宏福苑大火｜續有遺體由大廈抬出 另有一名消防員不適送院
撰文：黃學潤
出版：更新：
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，導致死傷枕藉，大批消防員日夜輪班在火場搜索。今早（28日）續有遺體被抬出，同時有消防員疑不適，由救護員用擔架床抬出送院。
踏入火警第三日，今日（28日）早上仍然有大批消防員和救護員在場。清晨5時左右，曾經有單位死灰復燃，約兩小時後熄滅。
早上9時許，一名消防員疑不適，由擔架床送上救護車，再送到大埔那打素醫院治理。
至9時20分，人員陸續將遺體抬上黑車。
截至早上9時，醫管局提供數字：火警至今82人送院，當中12人危殆、28人嚴重、16人穩定、22人出院，4人死亡。另外，火警至今造成94人死亡（4人送院身亡），包括一名消防員。
