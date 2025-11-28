宏福苑大火災｜婆婆心痛悲劇做義工：需要就嗌我　大學生課餘幫手

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，導致死傷枕藉，連日來大批熱心巿民自發性送來物資。一位婆婆得悉悲劇落淚，專程從屯門前往臨時安置居民的中華基督教會馮梁結紀念中學幫手做義工，「需要就嗌我，做乜嘢就做乜嘢！」也有年青人專程到廣福邨平台臨時物資站協助派發、分類，甚至清理垃圾，直言：「大家有心就過嚟一齊做。」



義工姚婆婆：「需要就嗌我，做乜嘢就做乜嘢！」（翁鈺輝攝）

姚婆婆得悉宏福苑大火悲劇，專程從屯門到來做義工，她坦言：「呢場火真係好慘！」更聞訊傷心落淚，「個心好唔舒服」，希望出一分力。她曾致電女兒詢問現場居民需要甚麽物資，本身打算購入棉被等日用品，但女兒指已經有不少熱心市民送上大批物資，但她指：「需要就嗌我，做乜嘢就做乜嘢！」

葉先生幫手清潔垃圾、分類及分派物資。（黃學潤攝）

王肇枝中學中六生自發到場派發物資。鄭同學表示，「大家對香港感情相信都係好深......見到咁大災難喺我哋家園有啲心痛」於是決定與一班朋友今早10點放學後立即到場做義工，幫手派發物資，她亦見到不少同學都有前來幫忙。陳同學表示，希望「盡下自己微薄之力」應該會留守至夜晚。她又指，有同學住在宏福苑，幸平安無事。

王肇枝中學中六生到場幫手派發物資。（黃學潤攝）

現時廣福邨平台有大批物資，包括食物、衣物和日常用品。義工葉先生是大學生，他爭取課餘時間到來幫手：「過嚟睇下有咩幫手，最初幫手分類，差不多就過嚟換更，做其他嘢。」他謙稱沒有特別發起或響應什麼人「大家有心就過嚟一齊做，大家唔識嘅，知道呢度有人做緊嘢，想過嚟幫手就過嚟幫手囉！」他預計留守到火場解封。

有義工為街坊提供簡單的醫療服務。（黃學潤攝）

廣福邨平台成臨時物資站，日常用品和食物一應俱全。（黃學潤攝）

截至早上10時，醫管局提供數字：火警至今83人送院，當中12人危殆、28人嚴重、17人穩定、22人出院，4人死亡。另外，火警至今造成94人死亡（4人送院身亡），包括一名消防員。