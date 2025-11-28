宏福苑大火災｜航拍直擊災場　宏昌閣滿目瘡痍　宏志閣幾近無損

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，導致死傷枕藉，大批消防員日夜輪班在火場搜索，大火焚燒逾43小時，消防於今早10時18分終於大致救熄。火警最先由宏昌閣發生，蔓延另外6廈，死傷者集中在宏昌閣及宏泰閣。



《香港01》今日（28日）在禁飛區外航拍，拍攝宏福苑現場環境，可見多幢大廈滿目瘡痍，當中宏昌閣損毀最為嚴重，大廈外圍棚網已全部被燒毀，大量竹棚掉下，結構所餘無幾，而頂層更已嚴重熏黑。另同樣死傷者眾的宏泰閣，損毀情況一樣嚴重，全廈熏黑，大部分棚網已燒毀，只餘少量竹棚在牆身搖搖欲墜。



至於宏盛閣的頂層及外圍頂層及底層仍剩下少量棚網，部分竹棚七零八落，但結構仍然能維持。而未受波及的宏志閣，外圍棚網及竹棚均相當完整。



宏昌閣（左）、宏盛閣（中）及宏志閣（右）。（香港01記者攝）

左起：宏新閣、宏建閣、宏泰閣及宏昌閣。（香港01記者攝）

一名消防員由擔架床送院。（黃學潤攝）

踏入火警第三日，今日（28日）早上仍然有大批消防員和救護員在場。清晨5時左右，曾經有單位死灰復燃，約兩小時後熄滅。

早上9時許，一名消防員疑不適，由擔架床送上救護車，再送到大埔那打素醫院治理。

至9時20分，人員陸續將遺體抬上黑車。

人員將一具遺體抬上黑車。（黃學潤攝）

早上9時50分，有遺體抬出大廈。（黃學潤攝）

周五凌晨，宏福苑再有大廈單位冒出明顯火光，橙紅色火舌由窗框位向上湧出。（李家傑攝）

周五凌晨，宏福苑再有大廈單位冒出起光，消防升雲梯嘗試撲救。（李家傑攝）

周五凌晨，宏福苑再有大廈單位冒出起光，消防升雲梯嘗試撲救。（李家傑攝）

火勢愈趨猛烈，波及屋內其他位置。（李家傑攝）