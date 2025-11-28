宏福苑大火｜航拍直擊火災現場 宏昌閣滿目瘡痍 宏志閣幾近無損
撰文：黃學潤
出版：更新：
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，導致死傷枕藉，大批消防員日夜輪班在火場搜索，大火焚燒逾43小時，消防於今早10時18分終於大致救熄。火警最先由宏昌閣發生，蔓延另外6廈，死傷者集中在宏昌閣及宏泰閣。
《香港01》今日（28日）在禁飛區外航拍，拍攝宏福苑現場環境，可見多幢大廈滿目瘡痍，當中宏昌閣損毀最為嚴重，大廈外圍棚網已全部被燒毀，大量竹棚掉下，結構所餘無幾，而頂層更已嚴重熏黑。另同樣死傷者眾的宏泰閣，損毀情況一樣嚴重，全廈熏黑，大部分棚網已燒毀，只餘少量竹棚在牆身搖搖欲墜。
至於宏盛閣的頂層及外圍頂層及底層仍剩下少量棚網，部分竹棚七零八落，但結構仍然能維持。而未受波及的宏志閣，外圍棚網及竹棚均相當完整。
踏入火警第三日，今日（28日）早上仍然有大批消防員和救護員在場。清晨5時左右，曾經有單位死灰復燃，約兩小時後熄滅。
早上9時許，一名消防員疑不適，由擔架床送上救護車，再送到大埔那打素醫院治理。
至9時20分，人員陸續將遺體抬上黑車。
宏福苑火災｜朋友身處加拿大 和父母失聯 男子受託到場幫手尋親宏福苑火災｜多名消防到大王爺廟對開休息 熱心民眾送上大批物資宏福苑火災｜死傷者集中宏昌閣和宏泰閣 消防續處理25個求助個案宏福苑火災．有片｜3幢樓仍冒火光 宏泰閣深夜一度再現「火柱」大埔宏福苑大火・尋親｜宏昌閣印傭失蹤 胞妹淌淚走訪領事館醫院大埔宏福苑火災｜醫管局 : 2員工分別失聯或受傷 50員工無家可歸宏福苑五級火災｜警現場檢不合標發泡膠板 將聯同消防大規模搜證大埔宏福苑五級火災｜晚上續有傷者送院 有消防員戴氧氣罩臥床宏福苑火災｜再有單位死灰復燃 火舌向上湧出屋 消防升雲梯射水