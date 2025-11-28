宏福苑大火災｜鄧炳強：棚網達阻燃要求　易燃發泡膠致火迅速蔓延

大埔宏福苑五級火災燒逾43小時後，今早（28日）大致救熄，保安局聯同消防處及警方今午見記者，交代救援情況，指出大火已導致最少128人死亡、79人受傷，仍有約200人情況未明，包括89具遺體未能辨認。保安局局長鄧炳強表示，初步化驗顯示，大廈棚架保護網達到阻燃要求，但包圍大廈窗門的發泡膠板高度易燃，發泡膠起火令火勢迅速蔓延，波及其他樓宇，亦令玻璃爆破，導致火勢急速增強及蔓延到室內，造成今次災難。



宏福苑火警第三日，早上9時，單位沒有再見火舌，惟一幢幢黑麻麻的大廈令人不寒而慄。（翁鈺輝攝）

鄧炳強稱，根據現時掌握的初步資料，相信宏福苑宏昌閣低層外的圍網首先起火，其後由於燒着發泡膠板，令火勢迅速向上蔓延，伸延到多個樓層，並在短時間內波及其他6座樓宇。

另外，大火引燃單位玻璃上的發泡膠板，令玻璃爆破，火勢急速增強及迅速蔓延到室內，短時間內室內外大面積同時起火，造成今次災難。

鄧炳強又指，高溫令竹棚及棚網燃燒，燒斷的竹枝飛墜，亦引致其他樓層起火。

大埔宏福苑五級火，保安局局長鄧炳強（右）於11月28日下午交代最新救援及調查情況。（黃學潤攝）

被問及是什麼原因令宏昌閣低層棚網起火，以及工人在棚架吸煙導致起火的可能性有多大，鄧炳強只重覆說是宏昌閣低層圍網最先起火，並因包圍單位窗戶的發泡膠板起火，導致火勢迅速蔓延。他稱圍網雖達阻燃要求，惟遇到高溫時仍會起火。

大埔宏福苑五級火焚燒逾43小時後大致救熄，圖為11月28日下午現場情況。（黃學潤攝）

至於調查方面，鄧炳強表示，政府已有數個不同工作組，就刑事、火警成因及快速蔓延原因，以及環境引致大量死傷，作詳細調查，當局會適時向公眾解說調查結果。對於有人質疑今次大火是「人禍」，鄧炳強亦只重申，工作組會適時解說調查結果。

大埔宏福苑五級火，保安局、消防處和警務處於11月28日下午交代最新救援及調查情況。（黃學潤攝）

▼大埔宏福苑五級火▼



大埔宏福苑五級火，8座大廈位置及災情。（香港01製圖）