宏福苑大火災｜警鐘無響 設備商為宏泰 女子覆：消防已立案調查
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑周三（26日）發生的五級沖天大火災，焚燒逾43小時至今早（28日）救熄，死傷枕藉。大火蔓延迅速，7座大廈遭烈焰吞噬，多名居民指警鐘無響。消防處處長楊恩健今午在記者會上表示，宏福苑8座大廈的消防警鐘均不能有效操作，雖沒有關閉，但並無發出聲響，將會對消防設備承建商採取執法行動。
據了解，涉事消防設備承建商為宏泰工程有限公司，其位於屯門的辦公室今午如常有職員出入；該公司的客貨車所見，印有「消防處註冊一、二、三級承辦商」的字眼。《香港01》聯絡上該公司，一名女子表示，「唔好意思，因為消防已立案調查，我哋都唔係好適宜做回應，唔好意思。」她又指，暫時沒有警方及消防處人員到場調查。
消防處處長楊恩健早前在記者會表示，宏福苑8座大廈的消防警鐘，消防於昨日（27日）已派出防火專責隊伍立刻做檢測，檢驗其操作是否有效。消防發現8座大廈警鐘均不能有效操作，系統沒有關閉，但沒有發出聲響。消防隨即收集相關資料，將會對消防設備承建商採取執法行動。
當局已成立跨部門調查專責小組，包括警務處、屋宇署、機電工程署、房屋署、勞工處及政府化驗所，即將展開相關調查工作。
