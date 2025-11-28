非法外圍集團涉兩年處理$4.2億賭款　警另檢毒品武器　共拘25人

警方有組織罪案及三合會調查科，聯同財富情報及調查科人員，根據線報及經深入調查後，一連兩日（11月26日至27日）在全港多區進行代號「破巢」的打擊非法外圍執法行動，搗破多個懷疑由同一非法外圍集團操控的營運中心，並於多個娛樂場所和住宅，檢獲一批武器和毒品，總共拘捕25人。



警方經初步調查，相信該個非法外圍集團自2024年1月起，利用傀儡戶口的網上平台，處理至少4.2億元非法賭博款項，並在多個工廈單位設有24小時營運中心及儲存庫。



警方檢獲牛肉刀等武器。（警方提供）

警方調查顯示，涉案集團在香港多個工廈單位設有24小時營運中心及儲存庫，並利用傀儡戶口為不同網上賭博平台處理賭款，相信集團自2024年1月起，利用傀儡戶口的網上平台，處理至少4.2億元的非法賭博款項。

警方檢獲大批證物。（警方提供）

警員一連兩日突擊搜查位於尖沙咀及葵涌的4個工商廈單位，檢獲大量手提電話、電腦、文件及約5萬元現金。9名本地男子、一名持香港身份證的尼泊爾籍男子及兩名本地女子，年齡介乎18歲至36歲，涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（串謀「洗黑錢」）被捕。 此外，5名本地男子及4名本地女子（42歲至68歲），涉嫌「洗黑錢」被捕。

警方檢獲大批證物。（警方提供）

另外，警員搜查多個位於尖沙咀的娛樂場所及位於葵涌的住宅單位，檢獲4把牛肉刀、一支壘球棍、19包俗稱 「Happy粉」的懷疑毒品、42克懷疑霹靂可卡因，及超過1,200粒懷疑大麻油煙彈，毒品總市值約18萬元。警員分別以「管有攻擊性武器」及「販運危險藥物」拘捕3名本地男子及一名本地女子，年齡介乎20歲至34歲。

其中一名24歲本地男子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（29日）上午在西九龍裁判法院提堂。其他被捕人已獲保釋候查，須於12月下旬向警方報到。