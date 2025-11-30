宏福苑大火｜42年老街坊爭取機會懷緬：唔知幾時再返嚟　向前看

大埔宏福苑五級大火傷亡慘重，災民流離失所。有老街坊逃過一劫，憶述在家聞到𤓓味，又聽到燒棚竹聲，於是和妻子「搏一搏」乘搭電梯離開大廈，「一出門口啲火已經冚埋嚟，我感覺上好似殯儀館焚化爐」，幸最後成功逃出。



他今（30日）早重返宏福苑，懷緬已經滿目瘡痍的家園，感嘆「40幾年嘅嘢同埋一生人所有都擠晒係屋企入面」，惟明日過後就要離開大埔，因此爭取最後機會懷緬「都唔知幾時可以再返嚟」。



區先生今（30日）早重返宏福苑，目睹滿目瘡痍的家園，感嘆「40幾年嘅嘢同埋一生人所有都擠晒係屋企入面」，惟明日過後就要離開大埔，因此爭取最後時間懷緬「都唔知幾時可以再返嚟」。（黃學潤攝）

居住在宏泰閣的區先生憶述逃生的驚險一刻，事發時兒子外出工作，他與妻子則在家中，他去廁所時突然聞到一股𤓓味：「係咪火燭呀？」妻子於是關上窗戶，又聽到一些劈里啪啦燒棚竹的聲音，於是打算落樓視察情況，本身都「諗住無咩事」，兩人僅拿走隨身物品就離開單位。區先生欲乘搭升降機落樓，但妻子認為火警不應搭升降機，後來考慮到若25樓走後樓梯落樓起碼超過10分鐘，但搭升降機都是30秒至1分鐘，於是他決定「搏一搏，睇下輸定贏，就坐𨋢落去。」

抵達大堂時，一開門發現有火及熱力已衝向二人，「感覺上好似殯儀館焚化爐」，區先生退後一步思索片刻後決定從左邊「攝出去」，恰巧消防員從對面走來，着他們不要往這邊走，因為有不少燒毀的棚架竹枝及其他東西燃燒掉落，指引他們靠牆邊走到大廈後方逃離現場。

區先生又指，搭升降機落樓時，剛剛有女街坊走出來打算搭升降機，搭下一部落樓後，「一落到去門口啲火已經唔可以走出去」，要行樓梯上2樓，再從後樓梯逃生門走出大廈，「話再遲多1個𨋢唔知咩情況！」他直言，事發時完全沒有聽到火警鐘響，得悉有從小看到大的街坊失聯，心情略沉重。

區先生家園盡毀，這幾天暫住東昌街體育館，衣食充足，下午將會轉去觀塘帝京酒店暫住，明日到社區會堂取回回鄉證等證件，就要去觀塘參觀中轉屋，應該能夠提供3個月住宿。他坦言，日後若不是到那打素醫院睇醫生，定期取藥，「唔知幾時再返嚟。」

他指，今日清晨4時多便睡醒了，不能再次入睡於是落街散步，惟「行下行下無地方行，不如行返嚟呢度睇下，懷緬下」。區先生心情凝重，因他已經在上址居住了42年，感嘆「諗下諗下住咗42年樓，你話傷唔傷心？養咗10年隻狗走，你都喊係咪先？40幾年嘅嘢同埋一生人所有都擠晒喺屋企入面，退休10年，咩都擠晒喺度」。不過縱使家園已化作頹垣敗瓦，區先生仍認為「向前看，唔好向後看，條路要繼續行落去，係咪先？」他最希望政府解決災民的住屋問題。

另一居住在宏昌閣的災民張先生表示，事發時妻子聞到𤓓味，並聽到「棚工大嗌火燭」，相信是「見到有唔對路所以嗌」，妻子於是趕忙逃生，同層4至5戶街坊也各自逃生，其中一個叔叔不願離開，只道火警交由管理處處理，後來不幸喪生。他表示，妻子逃生落樓是發現後樓梯已經起火，「去到一二樓後樓梯已經係紅晒隻窗」，落樓後目睹保安正操作消防系統，不過事發時並無聽到火警鐘響，未幾消防員已到達現場。

張先生希望政府能夠做到市區重建，一換一樓宇。（黃學潤攝）

張先生與妻子及兩名年幼的小朋友已居住在上址8年，當年以300多萬購入單位，目前得悉不少非政府組織為災民安排慰問金，這幾天以不斷排隊簽署表格，亦已經聯絡一人一社工服務，尚待安排，他希望政府能夠做到市區重建，一換一樓宇。