宏福苑大火災｜愛協總共協助處理181隻動物　當中45隻離世

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，焚燒逾43小時，周五（28日）10時18分大致被救熄。火警除了造成逾百名人死傷之外，亦有逾百隻寵物受傷或死亡。



愛協表示，整合各個義工團體的數字，記錄中受影響寵物的總數為339隻，截至昨晚（29日）10時55分，愛協共協助消防處理過136隻生還動物，以及45隻已離世的動物。救出的動物由愛協分流，再由愛協及其他動物機構與義工合力安排進一步治療及照顧，當中包括貓、狗、雀鳥、龜等小動物。



警方在宏仁閣救出3隻貓，以及在宏道閣救出一隻烏龜。（警方facebook圖片）

獸醫即場為動物檢查。（資料圖片/愛護動物協會提供圖片）

警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻昨日（29日）較早前指，超過600位災難受害者辨認組（俗稱DVIU）， 進入較遲起火、較早熄滅火種的兩幢樓宇，分別為A座宏仁閣、B座宏道閣，並沒發現任何人體遺骸，並在宏仁閣救出3隻貓，以及在宏道閣救出一隻烏龜，有關動物交由愛協處理。

宏福苑大火，截至周五早上，愛護動物協會人員救出93隻動物，包括貓狗、雀鳥和烏龜等。（資料圖片/愛護動物協會提供）

