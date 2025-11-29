宏福苑火災｜黃偉綸偕何永賢到過渡性房屋訪災民：已安置逾1500人

大埔宏福苑五級火，造成嚴重傷亡，上千家庭及無數市民失去居所。財政司副司長黃偉綸今日（29日）表示，已有約1,555名受大埔火災影響的居民獲安置，籲有需要的居民不用遲疑，向房屋局過渡性房屋專責小組查詢不同項目的入住情況，一切住宿費用全免，當局會協助居民渡過難關。



財政司副司長黃偉綸今日聯同房屋局局長何永賢，到元朗過渡性房屋項目「路德會雙魚薈」，探訪及慰問受大埔火災影響而獲安排入住的居民，（黃偉綸facebook）

黃偉綸在社交媒體中表示，截至今日（29日）下午，已有約1,555名受大埔火災影響的居民，獲安排入住房屋局的過渡性房屋單位、房協安置屋邨單位，以及由民青局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間，較昨晩增加580人。

黃偉綸稱，今日聯同房屋局局長何永賢，到其中一個位於元朗的過渡性房屋項目「路德會雙魚薈」，探訪及慰問受大埔火災影響而獲安排入住的居民，感謝營運機構香港路德會安排共83名居民入住。

他又表示，現時全港有約1,500個可供入住的過渡性房屋單位，隨時可接收受影響的居民。截至今日下午，已安排約982名居民入住，其中位於元朗八鄉粉錦公路160號的「雙魚薈」項目，差不多一半單位已有居民入住。另外，約517名居民亦已入住由民青局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間。

黃偉綸呼籲有需要的居民不用遲疑，可致電3611 8482，向房屋局過渡性房屋專責小組查詢不同項目的入住情況，一切住宿費用全免，當局會竭力協助居民渡過難關。