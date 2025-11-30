宏福苑大火災｜136隻動物生還　愛協：生命真係好頑強　好感動

大埔宏福苑上周三（26日）發生五級大火，傷亡慘重，逾百隻寵物受傷或死亡。愛護動物協會整合各個義工團體的數字，記錄中受影響寵物的總數為339隻。其中愛協由消防接收的動物有136隻生還，45隻不幸離世。



愛協表示，至火災第二天仍有動物生還，且身體狀況較好，認為是不幸之中之大幸，感嘆：「動物生命真係可以好頑強，覺得好感動」，感激義務團體、獨立義工及獸醫診所捐贈物資及齊手合作，「如果無咗大家咁多人一齊喺度，係無可能做得咁好。」



其中愛協由消防接收的動物有136隻生還，45隻不幸離世。（馬耀文攝）

香港愛護動物協會檢核部主管（調查及行政）秦美怡表示，救出的動物主要是貓、龜，亦有小型狗、刺蝟及變色龍，有些獲救時已不太精神，甚至有些動物的毛髮已被熏黑，更有些不幸身亡。目前仍有動物尚未被認領，但數目不多，大部分主人均已快速認領愛寵。若有離世動物未有主人登記資料，愛協將暫時收留動物。

她指出，至火災第二日仍有生還動物，覺得非常神奇，得知有貓隻在事發時「揾安全位匿埋」，在樓層較高地方生還，身體狀況比較好，更有整缸魚都生還，認為是不幸之中之大幸，「動物生命真係可以好頑強，覺得好感動。」

整個救援行動有賴不同義工攜手合作，捐贈物資。今次亦有超過20間獸醫診所協助，由消防員手上接收的動物後，獸醫團隊立即為他們進行治療，另有不少義工動物組織由火災第一日已在場，沒有離開過，他們亦有幫手接收及治療動物，她坦言，「如果無咗大家咁多人一齊喺度，係無可能做得咁好。」

有龜隻生還。（馬耀文攝）

香港愛護動物協會檢核部主管（調查及行政）秦美怡表示，「動物生命真係可以好頑強，覺得好感動。」（馬耀文攝）

宏福苑大火，截至周五早上，愛護動物協會人員救出93隻動物，包括貓狗、雀鳥和烏龜等。（資料圖片/愛護動物協會提供）

