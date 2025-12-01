宏福苑大火災｜罹難者家屬到大埔路祭　市民持續獻花悼念

大埔宏福苑大火踏入災後第六日，警方安排罹難者家屬到場路祭。今日（1日）下午2時半，身穿深色衣服的罹難者家屬，陸續抵達祭壇前路祭。道士穿上道袍，主持儀式。現場傳來打齋聲，家屬燒香鞠躬，場面哀傷。



現場可見擺設祭壇，桌上放置祭品及遇難者照片。大埔警區指揮官江永祥在場視察，大批警員在場拉起封鎖線開路，旅遊巴經過元洲仔里，進入宏福苑。



大埔宏福苑大火踏後災後第六日，警方安排罹難者家屬到場路祭。（馬耀文攝）

大埔宏福苑五級火災逾百人喪生，今（1日）踏入火災第六日，消防及各部門仍在進行災後搜索工作，警方災難受害者辨認組（DVIU）人員繼續進入各幢大廈搜索蒐證。另一方面，今天繼續有不少市民到廣福休憩處獻花，悼念逝者。

今（1日）踏入火災第六日，救災工作仍在進行，警方災難受害者辨認組（DVIU）人員繼續進入各大幢廈搜索蒐證。（翁鈺輝攝）

災難受害者辨認組（DVIU）昨日（30日）進入宏盛閣、宏建閣及宏泰閣三棟大廈進行搜索工作，並在宏盛閣發現遺骸，目前已經完成處理宏建閣及宏泰閣。

昨（30）晚5時，警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢表示，罹難人數增至146人，DVIU在上述搜索中找到了30具遺體，包括消防較早前發現的12具，另外亦在其他單位找到18具遺體，分別在樓宇房間、樓梯、走廊、天台發現。受傷人數79人。

曾淑賢表示現已成功聯絡159名市民確認安全；另外有92名死者及37名傷者確認為較早前報稱失聯的人士。目前有54具遺體有待辨認。

今（1日）踏入火災第六日。（翁鈺輝攝）

今（1日）踏入火災第六日。（翁鈺輝攝）

今（1日）踏入火災第六日。（翁鈺輝攝）

今天仍有不少市民到廣福休憩處獻花，悼念逝者。（翁鈺輝攝）

今天仍有不少市民到廣福休憩處獻花，悼念逝者。（翁鈺輝攝）

今天仍有不少市民到廣福休憩處獻花，悼念逝者。（翁鈺輝攝）