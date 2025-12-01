宏福苑大火災｜DVIU剩宏昌、宏新兩廈未完搜索　警盼3周內完調查

大埔宏福苑五級大火災，傷亡慘重，死亡人數不斷攀升，部分遺骸已燒成灰燼。警方今午（12月1日）交代最新搜救進展時，新界北總區指揮官林敏嫻、傷亡查詢中心主管曾淑賢總警司，不約而同哽咽。林敏嫻表示，災難遇害者辨認組（DVIU）已完成5幢大廈搜索，剩下宏昌、宏新兩幢仍在進行，完成7廈搜索後的傷亡數目，將是最後總數。警方期望在3星期內完成調查及搜證工作。



宏福苑大火災持續更新｜增至151人死 宏昌閣發現遺體部份燒成灰

林敏嫻表示，過去兩日，警方已經完成5幢大廈的搜索行動，包括宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣；剩下的宏昌閣及宏新閣，人員亦已於今早開始搜索行動，個別單位大約有四分之一的結構仍然未安全。警方為了爭分奪秒盡快完成搜救工作，雖然知道大廈未完全安全，都已盡快進入一些已經安全的個別單位搜救。希望接下來的時間，當其餘未安全的單位，完成加固變得安全後，亦會陸續進入。

截至今日下午4時，宏新閣已完成了四分之三的搜救工作；宏昌閣完成了四分之一的搜索行動。宏昌閣首先起火的大廈，亦是較遲熄滅，故裡面環境非常惡劣，滿目瘡痍，部分遺體殘缺不全，甚至燒成灰燼。遺體發現位置分佈在單位、走廊、樓梯，單位及公眾地方的比例約一半一半。林敏嫻指無論如何，警方都會繼續在場盡力搜索，希望找到死者，或者能辨認到他們的一些物品或線索，務求令死者家屬可以確定到身份，最終令逝者安息。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢總警司（左）及新界北總區指揮官林敏嫻交代最新進展，兩人一度哽咽。（戴慧豐攝）

林指，DVIU人員非常專業，搜查過程中，在單位一定會做足夠檢查，確保無遺漏才會出來，所以完成大樓搜查之後，不存在會回去複查的情況，故在搜查遺體的DVIU完成工作後，只有刑事調查人員會進場搜證，例如有些燒焦物品、發泡膠、棚網等。他們會進去採集樣本。

以目前進度，警方期望可以在3個星期之內，完成搜查及搜證工作。最後警方人員會繼續與其他不同政府部門一起努力，與死者家屬共度這個艱難的時間。警方深深明白，死者家屬承受的是難以言喻的傷痛和煎熬，每一位失蹤者對於家人來說是無可代替的親人。警方一定會盡最大努力在現場找回可以找到、辨識到死者的物件，希望搜查工作盡快完成。