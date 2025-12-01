宏福苑大火｜廣福洗衣舖過半熟客失家園　店主淚崩逐一致電問平安

從吐露港公路前往大埔，第一個映入眼簾的屋苑，便是宏福苑。42年來，大埔居民日復日，看着這八棟大廈安然屹立，卻被11月26日的無情大火燒毁。這場大火所傷害及摧毀的，是無數生命、家庭、家園，也為整個大埔社區造成無法磨滅的傷痛。與宏福苑一街之隔的廣福商場，商戶每日都會接待宏福苑的街坊，有洗衣舖過半熟客都來自宏福苑，老闆娘擔心客人安危，大火過後，她以淚洗面，翻電話簿逐一致電問平安，「我每個都打了好多次，一聽到他們把聲，知道他們平安，真的開心到想哭。」



經吐露港公路前往大埔，第一個映入眼簾的，便是宏福苑。（Google map截圖）

宏福苑有1984戶、4600多名居民，是大埔人街坊。受訪時哭泣的家屬、燒光了家當的居民，很多都是吳女士認識的人。

吳女士在廣福商場經營洗衣店逾十載。由於廣福邨與宏福苑兩邨相連，她有逾半客人是宏福苑的街坊。大火過後，她逐一確認客人安全，「我每個都打了好多次，一聽到他們把聲，知道他們平安，真的開心到想哭。」

吳女士在廣福商場經營洗衣店逾十載。由於廣福邨與宏福苑兩邨相連，她有逾半客人是宏福苑的街坊。（陳萃屏攝）

但吳女士說，她說不出很多安慰的話：「很慘，他們的家當都燒光了，雖然他們口講OK，但我其實不知怎樣說安慰的話。你說『加油』，怎樣說才好呢？用甚麼語氣說出口呢？」

有客人在大火前一日拿了一件羽絨到店舖乾洗，但大火後所有物品都燒光。她知道客人前來拿的羽絨是他最後一件家當，感到很難過，只得在客人離開後獨自流淚。吳女士也不敢看新聞，「新聞訪問到的人，都是我的客人，尋親的我的不敢接觸。」

她近日以淚洗面，因對她來說，宏福苑的居民是一張張熟悉的臉，是見面會點頭的人。「他們就算不來洗衫，也會來打招呼；拿衣服的人，不只客人一人，還有他們的家人，所以會認識他們的家人。」

大埔宏福苑共有八幢，1983年落成，座落在吐露港公路旁。吳女士每次乘車回大埔，一見到廣福邨及宏福苑，都有回到家的感覺。這次宏福苑被大火燒毁，就像吳女士自己的家被毁。她希望大火為大家帶來的傷痛，可早日過去。