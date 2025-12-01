宏福苑大火災｜警交代死傷數哽咽：遺體變灰　難將所有失聯者帶出

大埔宏福苑11月26日發生五級大火災，傷亡人數繼續上升，警方今午（12日1日）交代最新搜索進展時，指死亡人數已增至151人。警務處新界北總區指揮官林敏嫻、傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢，兩人均不禁哽咽。曾淑賢傷感稱，部分遺體已變成灰燼，「所以我哋唔排除，最後未能夠將所有失聯嘅人士帶返出嚟」；林敏嫻見狀，輕拍其膊。



大埔宏福苑五級火撲熄後，警方災難遇害者辨認組（DVIU）12月1日繼續進入受災大廈搜索，抬出遺難者遺體。（梁鵬威攝）

警方已完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣和宏盛閣的遺體搜索行動，警方災難遇害者辨認組（DVIU）今日在宏新閣完成四分之三的搜索，無發現任何遺體；在宏昌閣今日完成四分之一的搜索，發現8具遺體，其中3具是消防早前發現，另外5具是新發現。林敏嫻稱，遺體分別在單位內、走廊和樓梯發現，在單位內與在公眾地方尋獲的遺體，比例各佔約一半。

警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢（左）及新界北總區指揮官林敏嫻（右）談及有遺體已變成灰燼，兩人均一度哽咽。（戴慧豐攝）

在整體死亡人數方面，截至今午4時，大埔宏福苑大火當中有151人證實死亡，警方指不排除數字會繼續上升。警方已將所有尋獲的遺體，包括「未必係完整嘅部分」，拍照製成相簿，供失聯者親友辨認，其中104具遺體已獲初步辨認，仍有39具遺體尚待辨認。

大埔宏福苑五級大災火，消防與警方續進入災場搜索。現場照片可見，單位付之一炬，只遺下難以辨認的雜物和灰燼。（警方圖片）

曾淑賢稱，仍有40多宗失聯個案，扣除新發現遺體的數目，仍有30多人未能聯絡到。至於在宏福苑工作的工人方面，她指警方的傷亡查詢組熱線共接獲4宗個案，包括搭棚、地盤、和裝修工人，其中兩人確認死亡、一人受傷送院，餘下一人仍然失聯。

她強調，DVIU仍在盡最大努力搜索，惟部分遺體「已經係變成灰燼，所以我哋唔排除，最後未能夠……將所有失聯嘅人士帶返出嚟」。說到此處她不禁哽咽，林敏嫻輕拍其肩膊安慰，她更一度要離開記者會舉行的位置整理情緒；林亦要深深吸了一口氣，才可繼續接下來的發言。

大埔宏福苑五級火撲熄後，警方於12月1日交代最新死亡人數，警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢提及有遺體已變遺灰燼，可能未能把所有失聯者帶出來時，一度哽咽。（戴慧豐攝）

林敏嫻指出，宏昌閣是最先起火、火勢較遲熄滅的大廈，入面環境非常惡劣，滿目瘡痍，部分遺體殘缺不全，甚至燒成灰燼。但警方會繼續盡力搜索，希望找到死者或辨認到他們的物品和線索，令家屬可確定死者身份、令逝者安息。她表示，待DVIU完成7座起火大廈的遺體搜索工作後，將確定最終死亡人數。

大埔宏福苑五級火撲熄後，警方於12月1日交代最新死亡人數，圖為警務處新界北總區指揮官林敏嫻。（羅日昇攝）

大埔宏福苑五級火撲熄後，警方於12月1日交代最新死亡人數，圖為警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢（左）及新界北總區指揮官林敏嫻（右）。（戴慧豐攝）

大埔宏福苑8座大廈當中，7座受五級大火波及。（香港01製圖）