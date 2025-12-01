宏福苑大火災｜部份災民入住策誠軒樂善村 設物資醫療站中醫義診
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑五級大火災傷亡慘重，倖存者家園盡毀，流離失所，不少居民陸續登記入住政府提供的應急住宿，包括青年宿舍、過渡性房屋等。
據了解，過渡性房屋包括大埔善樓、策誠軒及樂善村。《香港01》記者今日往策誠軒視察，可見數十戶居民登記入住，多架車輛運載雪櫃、傢電到場，有多名義工協助安裝；社署等亦部門亦派員協助。現場可見，有人在場派飯，亦有設置物資站及臨時醫療站等，讓居民拿取日常用品。
策誠軒的物資站內，除了沐浴露、洗頭水、潤膚霜等清潔用品外，亦有即食杯麵、紙包飲料等，甚至有中醫醫義診，並在場提供潤肺安神茶。
政府就火災提供「一戶一社工」的跟進支援服務、以及應急住宿支援，包括由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間，亦有房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會單位。
過渡性房屋項目的所有單位，均備有獨立洗手間連浴室、煮食空間等基本設施。項目視乎大小，配備不同的生活設施，例如洗衣房、便利店等。有需要的市民可致電3611-8482，向房屋局過渡性房屋專責小組查詢不同項目的入住情況，一切住宿費用全免，更可帶同寵物入住。
