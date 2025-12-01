宏福苑大火災｜印傭組織致哀　舉辦祈禱會及多區籌款

大埔宏福苑五級大火災造成大量死傷，死者包括最少9名印傭和一名菲傭。外傭組織「印尼移工網絡（The Indonesian Migrant Workers Network, JBMI）今日（12月1日）表示，就事件對遇難者家屬致哀。該組織昨日（11月30日）在香港多區進行祈禱活動，同時為宏福苑大火和印尼水災的災民籌款，合共籌得約24,200港元。



有外傭組織周日（11月30日）在全港多區，為大埔宏福苑火災災民籌集物資。（外傭亞洲移居人士聯盟提供）

JBMI表示，宏福苑大火造成巨大人命傷亡，亦為居民帶來嚴重心理和財物損失。組織正為本地組織和在港印尼僑民合作，支援火災受害者，包括到醫院探望傷者，以及提供其他協助。JBMI亦正聯絡死傷者在印尼的家屬，並將安排探訪。

有外傭組織周日（11月30日）在全港多區舉辦祈禱會，為大埔宏福苑火災和印尼水災的災民籌款及籌集物資。（外傭亞洲移居人士聯盟提供）

JBMI敦促印尼和香港政府，確保受害者的權益，包括緊急援助、健康和心理支援，以及法律援助；亦促請印尼當局確保受害者的身份、醫療狀況和其他處理情況的資訊公開和透明，包括定期透過官方渠度政新資料，以免造成混亂。