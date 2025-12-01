宏福苑火災｜生還者後悔無尋老鄰居　婆婆離世　家屬：冇人要自責

大埔宏福苑五級大火災死傷枕藉，宏昌閣2樓男住戶阿Will逃過一劫，更在濃煙中將一對夫婦救入屋，3人均獲救。惟Will接受《香港01》訪問時提及，知道火場中一度有印傭呼叫「婆婆」，惟後來印傭再沒有聲音，Will則後悔「冇搵個婆婆」。



該名婆婆和其外傭最終喪生，婆婆親友今日（12月1日）傍晚，在半山堅道一教堂出席彌撒，並向《香港01》記者提及，「冇人需要自責，喺呢件事上面，香港人嘅精神都體現到出來。」



大埔宏福苑五級生還者Will後悔沒有尋找大廈一名老鄰居，該名婆婆最終與外傭均離世，婆婆的親友12月1日出席彌撒後，向記者表示「冇人需要自責」。（陳浩然攝）

彌撒歷時約一個多小時，婆婆一名女親友十分激動，多番需要旁人擁抱安慰。彌撒後，婆婆的其中一名親友周小姐表示，婆婆和印傭的遺體均已找到，家屬仍然非常哀傷，但她仍勸勉：「其實都冇人需要自責，喺呢件事上面，香港人嘅精神都體現到出來。」她呼籲大家一同祈禱，「為死傷者、為香港每一位」。