宏福苑大火災｜菲傭抱幼主狂奔23層樓逃命　邊跑邊開直播通知同鄉

大埔宏福苑五級大火災，傷亡慘重，死傷者或失聯者亦包括多名外傭。其中一名逃出火海的菲傭，在起火之初及時逃生，邊拍片邊手抱幼主BB，狂奔23層樓逃命，開直播通知同鄉離開，事後難以入眠憶述：「Very terrible，It’s like a hell！（好恐佈，好像地獄）」。據悉，她與僱主家檔盡毀，暫住於僱主親友家中。



大埔宏福苑火災當日，一名菲傭邊拍片、邊手抱幼主狂奔23層樓瘋狂逃命，開直播通知同鄉離開。（影片截圖）

於宏福苑工作約半年的菲傭Nerissa Catabay，火災後接受外媒訪問。從其直播影片可見，她抱着幼主於宏福苑對開地面，一邊奔跑、一邊呼救，高叫大廈起火，又指自己從23樓跑落樓逃生，「I just grabbed the baby and go，I didn’t even lock anything，lock the window，just to run away and escape from the building！（我抓住寶寶就走，沒鎖任何東西，沒有關窗，只狂奔逃出大樓。）」

Nerissa指，「there’s a wind，the fire is very fast like that（當時有風，火燒得很快，就變成那樣）」。逃生中途，她聽到尖叫聲，當時獨自抱住幼主、大樓警鐘失靈、升降機無反應，從23樓跑至11樓一度停下，「because you know I am shaking, I felt like I want to faint（我渾身發抖，嚇得幾乎快暈過去）」。

雖然成功逃生，但Nerissa和僱主財產盡失，現時暫於僱主的親友家中落腳。火災後，她亦受驚過度，泣不成聲，連日難以入眠，「Very terrible，It’s like a hell（好恐佈，好像地獄！）」但她感謝上天庇佑，帶領她逃出火海。

Nerissa的逃生經歷獲得網民讚揚，「真係好勁，仲好有責任心」、「臨危不亂仲記得開live（直播）通知其他姐姐，體力勁到單手抱小朋友跑足23層樓‥‥‥救咗自己同BB，就等於救咗佢自己一家，同僱主一家」、「仲話自己SAVE NOTHING，明明已經係超人」、「一手抱BB一手開live狂跑，Respect」、「請到呢個工人姐姐真係有福，做僱主真係一世請佢工作」。

此外，一名剛抵港工作的菲傭Rhodora Alcaraz，與僱主及3個月大女嬰一度被困火場，其間協助抱住幼主，同樣獲得讚揚。菲律賓海外勞工福利署（OWWA）在網上發文稱已親自赴醫院探望Rhodora，對於她沒有選擇獨自逃生，反而留下保護嬰兒的舉動，表示高度讚揚，更稱Rhodora是當代真正的英雄，也是海外菲律賓人民關懷與勇氣的典範。

菲律賓參議員Imee R. Marcos，昨日（30日）亦發文稱已到聯合醫院探望事主，讚賞其英勇行為，並向她致敬。