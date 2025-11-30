宏福苑大火災｜8外傭火海喪生　工權會助善後：佢哋一樣值得尊敬

大埔宏福苑周三（26日）五級大火造成146人死亡，至今仍有不少人失聯，其中不乏家庭傭工。印尼駐港總領事館至今已確認7名印傭喪生，另有45人仍下落不明；菲律賓駐港總領事館亦確認有一名菲傭在火災中離世。



家傭離鄉來港打工賺錢養家，卻不幸與親人天人永隔，家庭頓失所依。工權會幹事指，不少工人姐姐在火場堅守被照顧者到最後一刻，「如果消防員係殉職，其實呢啲姐姐都係殉職。我覺得佢哋同消防員一樣，都係咁值得尊敬。」工權會冀為有需要的僱主申請基金，協助亡者家屬將遺體需運回其國家殮葬，並置辦身後事。若僱主知悉家傭因火災喪生或受傷，請致電5122 9225向幹事謝欣然聯絡，工權會將積極跟進。



工業傷亡權益會幹事謝欣然接受《香港01》採訪指，目前正在跟進8名家庭傭工的傷亡個案，其中5名印尼籍及一名菲律賓籍家傭在火災中不幸罹難；其餘兩名則為失聯及受傷個案。

謝欣然表示，一般情況下因工死亡的非本地僱員，遺體需運回其國家殮葬。僱主需墊付該筆費用，再向保險公司索償。惟是次火災中，不少僱主流離失所，損失慘重，而勞工保險亦需時批出，故工權會冀為有需要的僱主申請基金，協助喪生家傭的家庭置辦身後事。

工權會收集死傷及失聯者的身份資料後，需向領事館及中介確認家屬身份，並逐一聯絡，以確保援助用得其所。若家屬碰巧在香港，最快一至兩星期便可發放即時援助金，但處理跨國案例則需時更長、文件亦更為繁複。謝欣然呼籲，若僱主知悉家傭因火災喪生或受傷，請致電5122 9225向她聯絡，工權會將積極跟進。

此外，工權會正與團隊「Mission for Migrant Workers」（MFMW）協作，致力追尋失蹤個案，「失聯嗰啲我哋都唔會放棄，我哋會一直繼續搵，搵到底。」至於失業及流離失所的個案，MFMW正籌款，協助生還傭工度日。

印尼駐港總領事館回覆查詢指，截至昨日（29日）已確認7名印尼傭工死亡，另有3人受傷，其中1人已出院。印尼駐港總領事館現已與罹難者家屬取得聯繫，並正在協助辦理罹難者遺體運返印尼的相關手續。

據印尼駐港總領事館估計，一共有140名印尼公民在宏福苑住宅區居住及工作。截至昨日（29日）晚間，領事館已確認86人下落，另有45人仍下落不明。大埔宏福苑火災中，有7名罹難者為印尼公民，他們均為家庭傭工。另有3名印尼公民在火災中受傷；其中1名已脫離危險，其餘2名仍在住院治療。

菲律賓駐港總領事館亦在昨日（29日）發稿確認，事件中79名菲律賓人安全，一人受傷，12人情況有待確定，但一人在火災中不幸離世，領事館讚揚女死者遠離家鄉打工，希望為家人帶來更好生活，領事館亦向其親友致以深切慰問，同時祝願死者安息。

大埔宏福苑五級大火，現場滿目瘡痍。（黃學潤攝）