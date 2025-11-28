宏福苑大火│外傭留守保護長者小孩　網民感動：值得被尊重嘅一群

大埔宏福苑於11月26日星期三發生五級火警，造成多人傷亡，當中有外傭命喪火場，且有多名外傭仍失聯。網民留意到許多家庭最後保護到長者和小孩的，是留守家中的外傭姐姐，認為她們「好後生好醒目又年青力壯」，如自行疏散成功逃生機會更高，但仍選擇陪伴長者小孩，「佢哋都係值得被尊重嘅一群」。不少人指外傭姐姐離鄉別井工作，也希望他們平安渡過難關，「希望大家對工人姐姐好啲」。



大埔宏福苑五級火，蔓延7座樓宇，大量單位內部起火，濃煙沖天。（林振華攝）

網民指外傭獨自逃生成功機會更大 「但佢哋選擇留守陪住長者小孩」

大埔宏福苑發生五級火，有外傭由消防救出時仍抱住嬰兒，網民留意到不少外傭姐姐在火災中一直陪伴僱主的小孩和長者，有人甚至因此而不幸喪命。有女生在Threads發文，指其實許多外傭姐姐「好後生好醒目又年青力壯」，在火場中獨自求生的成功機會很大，「但佢哋選擇留守陪住老人家同小朋友，佢哋都係值得被尊重嘅一群」。

大埔宏福苑五級火至今（28日）第三日，消防仍在現場搜救。（廖雁雄攝）

網民感動：明明唔係自己血親都咁盡責

許多網民深表同意，「啲工人姐姐留低係因為驚冇人救啲老人家，聽到都好感動，明明唔係自己血親都咁盡責」、「工人姐姐都係堅持到最後，多謝佢哋嘅守護」、「其實如果佢哋自私啲可以自己一早逃生，但都無咁做，依然堅守老人家同小朋友身邊直至最後一刻！非常令人敬佩」、「好心傷，打份工啫明明佢哋唔駛咁留低……」、「被忽略的一群為香港每個家庭盡心盡力的家傭，但願她們一一平安渡過」、「離鄉別井， 到最後一刻仲保護緊人地嘅阿爸阿媽小朋友…. Respect and rip」。

宏福苑多幢大廈被波及，建築內外均火光熊熊。（香港01直播截圖）

有僱主叮囑可先自行逃走 外傭：我點會忍心

有網民在Threads發文表示「我同工人姐姐講，如果有一日真係有意外，你無辦法扶到公公逃走，你要自己走呀，知唔知？」，但工人姐姐卻回答：「我點會忍心。」主僕間對話令網民感動不已，有人留言指「睇到個post，消防員到場發現工人姐姐死去嘅時候仲係抱住護住個Ｂ…佢哋離鄉別井，係真係會當香港人係家人，希望可以好好安葬同埋支援佢哋家人」。樓主則回應「無諗過呢個po推到出公海，只係當我知有工人姐姐因為今次嘅災難離開咗，我自己心諗，每一個生命都好寶貴，好想同姐姐講你都係好重要嘅，btw祝願所有人都平安，香港人加油」。

許多網民認同外傭姐姐是香港家庭的守護者，「好多香港父母2個都要返工，小朋友、工人姐姐、老人家相處最多，好多姐姐當小朋友同老人家係自己家人，好痛心，希望愈來愈多人可以平安獲救」、「有幾多人敢冒死相陪…請為工人姐姐，爭取賠償」，又提醒有組織正協助外傭。

僱主指對待外傭應「將心比心」

有網民分享，外傭照顧長者小朋友時「對照顧對象都好好」，「我阿嫲以前喺度嗰陣都有工人姐姐照顧，佢對我阿嫲好好，我阿嫲喺嗰種好黑人憎嘅老人家，但個工人姐姐都一直做到我阿嫲幾年前病逝嗰陣」。有僱主又認為如果女兒遇險，外傭姐姐也不會離她而走，「如果你哋對佢哋好係返個人唔好用盡，其實將心比心，佢哋會當我哋自己仔女或者屋企人，係佢哋屋企人或者仔女咁錫」。

