宏福苑大火災｜災難遇害者辨認組進宏昌閣　繼續餘下兩廈搜救工作

大埔宏福苑五級大火災事發第七日，警方災難遇害者辨認組（DVIU）繼續在宏昌閣及宏新閣搜救，希望陸續將災民帶離火場，並確定他們身份。今日（2日）所見，DVIU人員在宏昌閣平台工作，亦見到部分上樓進入單位內。早前警方在記者會上表示，正進行宏昌閣及宏新閣兩幢大廈搜救，期望在3星期內完成調查及搜證工作。



消防及屋宇署人員在外圍視察，確保大廈安全。

大埔宏福苑五級大火災事發第七日，警方災難遇害者辨認組（DVIU）繼續在宏昌閣及宏新閣搜救，希望陸續將災民帶離火場，並確定他們身份。（翁鈺輝攝）

+ 4

宏福苑大火災持續更新｜增至151人死 宏昌閣發現遺體部份燒成灰

大埔宏福苑五級大火災事發第七日，消防架起雲梯視察。（林澤鋒攝）

大埔警區指揮官江永祥就宏福苑大火到廣福邨平台視察。（林澤鋒攝）

警務處新界北總區指揮官林敏嫻昨日表示，過去兩日，警方已經完成5幢大廈的搜索行動，包括宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣；剩下的宏昌閣及宏新閣，人員亦已於今早開始搜索行動，個別單位大約有四分之一的結構仍然未安全。警方為了爭分奪秒盡快完成搜救工作，雖然知道大廈未完全安全，都已盡快進入一些已經安全的個別單位搜救。希望接下來的時間，當其餘未安全的單位，完成加固變得安全後，亦會陸續進入。

截至昨日下午4時，宏新閣已完成了四分之三的搜救工作；宏昌閣完成了四分之一的搜索行動。宏昌閣首先起火的大廈，亦是較遲熄滅，故裡面環境非常惡劣，滿目瘡痍，部分遺體殘缺不全，甚至燒成灰燼。遺體發現位置分佈在單位、走廊、樓梯，單位及公眾地方的比例約一半一半。林敏嫻指無論如何，警方都會繼續在場盡力搜索，希望找到死者，或者能辨認到他們的一些物品或線索，務求令死者家屬可以確定到身份，最終令逝者安息。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢總警司（左）及新界北總區指揮官林敏嫻交代最新進展，兩人一度哽咽。（戴慧豐攝）

林指，DVIU人員非常專業，搜查過程中，在單位一定會做足夠檢查，確保無遺漏才會出來，所以完成大樓搜查之後，不存在會回去複查的情況，故在搜查遺體的DVIU完成工作後，只有刑事調查人員會進場搜證，例如有些燒焦物品、發泡膠、棚網等。他們會進去採集樣本。以目前進度，警方期望可以在3個星期之內，完成搜查及搜證工作。

大埔宏福苑五級火撲熄後，警方災難遇害者辨認組（DVIU）12月1日繼續進入受災大廈搜索，抬出遺難者遺體。（梁鵬威攝）

+ 5

警方亦在「香港警察」facebook專頁表示，在這場嚴峻的火災後續處理中，各部門人員各司其職、群策群力，除了災難遇害者辨認組（DVIU）、鑑證科、機動部隊和各總區刑事部人員繼續進行災場搜索、案件搜證及遺體辨認外，消防處、政府化驗所及房屋署等部門人員，亦加緊進行善後工作，確保現場安全。

DVIU人員過去3日，在極度惡劣的火警現場中，長時間保持高度集中，仔細搜尋遺體及有助於辨認的物品，盡最大的努力確立遺體身份。警方必定會傾盡全力加快進度，尋找每一絲線索，期望盡快完成現場搜索及搜證工作。警方人員會繼續與政府所有相關部門同事一同努力，提供一切可行援助，與遇難者家屬渡過這段艱難的時間。