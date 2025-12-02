宏福苑大火｜9分鐘煙攻宏昌閣走廊　住戶搭𨋢逃：猶豫3分鐘或無命

大埔宏福苑五級大火，死傷枕藉，最先起火及災情最嚴重的宏昌閣，今日（2日）有中層住戶在社交平台憶述逃生經過，並上傳一張視像門鐘的截圖，顯示消防接報後1分鐘，即下午2時52分開始後的8分鐘截圖，可見52分時有人檢查後樓梯情況，之後就拍鄰居門及按火警鐘，56分時數人包括帖主在走廊聚集及再檢查後樓梯；3時正時，視像門鐘拍攝到的畫面已是白濛濛，當時濃煙已攻上該樓層。帖主指當時他與鄰居選擇乘升降機逃生，落樓後已發現大廈天台冒煙：「看自己的門CAM，只要我猶豫多三分鐘，走廊已滿濃煙，或我已GG（遊戲術語：完蛋）了」。他對於未能幫助其他鄰居，感「心中鬱結」。



根據住戶上傳至Facebook圖片可見，下午3時正走廊已濃煙密佈。（Man Leung ）

上傳截圖的宏昌閣中層住戶在社交平台講述逃生經過，指下午2點52分，他聞到一陣燒燶味，立即檢查家中電器，後來發現氣味來源是門口，第一時間穿鞋取電話出門查看。當時亦有兩名街坊在走廊了解，眾人檢查後樓梯，發覺兩邊也有白煙向上升。「如火警在樓下，向下走可能遇上，應該返不了上來 ... 煙向上升，更不要向上走！」

他心知不妙，大叫「火燭快走」，拍鄰居家門叫走火警，同時按下火警鐘卻無聲響。他形容「當時直覺一定要走」，按了升降機，到達其樓層後發現機廂沒有煙或臭味，我與鄰居對望問「博唔博？」，最終一行四人二話不說入了升降機，「電梯門關上 ... 幾十秒直到地下，心中鬆了一口氣！」當跑出大廈後，發現天台已冒出大量濃煙，「心中想大鑊 ... 大鑊 ... 大大鑊！！！」

帖主認為今次重災原因與警鐘不響有關，「是誰喪心病狂，令消防鐘不響！！！」他亦對未能帶街坊離開感心中鬱結。