港島南大潭篤快艇走私 遭水警追截後往內地逃 檢貨車$270萬私煙
撰文：凌逸德
出版：更新：
水警總區刑事總部、小艇分區、水警南分區、聯同海關海域調查組人員，今日（12月3日）凌晨時分在相關海域進行反走私行動。期間發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至大潭篤附近碼頭，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港南面水域往內地方向駛去。
人員在現場及涉案貨車上共檢獲約60萬支懷疑私煙，估計市值約270萬元，應課稅值約200萬元，並扣查有關涉案貨車。上述案件正由海關人員繼續跟進調查。
買賣私煙均屬違法行為。《2025年控煙法例(修訂)》條例已於9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款由100萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7年。另外，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。
紅磡男子向兩女童露體 警拘64歲漢涉猥褻暴露身體青衣長安邨高層單位疑點燃香燭失火 八旬婦吸入濃煙不適西半山寶翠園吊船傾側 2工人困逾30層高空 消防飛將軍救出宏福苑大火災︱宏志閣大樓內部曝光 發泡膠黏窗 棚網帆布遮掩宏福苑大火災｜罹難紙皮石工友最後身影 濃煙湧入 慌叫：快啲走