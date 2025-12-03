青衣長安邨火警　八旬婦送院　消防：警鐘無響消防泵未有效運作

青衣發生火警。今日（3日）中午12時51分，警方接獲多人報案，指長安邨安江樓有高層單位冒出濃煙，懷疑發生火警。救援人員接報趕抵，消防到場開喉將火救熄。事件中，居民毋須疏散，惟一名83歲姓鄭老婦吸入濃煙不適，她清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。據悉，鄭婦不是起火單位住戶。警方經初步調查，相信上址一單位懷疑因點燃香燭引致火警，指現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。



消防處回覆《香港01》查詢表示，滅火救援期間，人員發現安江樓內的火警鐘沒有鳴響，消防泵亦未能有效運作。該處今午到場調查，發現大廈持有有效的消防裝置及設備年檢證書。處方會進一步調查及跟進相關消防裝置及設備未能有效操作的情況，若發現任何人違反《消防條例》，將依法採取執法行動。



網上影片可見，長安邨安江樓有高層單位冒出陣陣濃煙。（FB 我們都是長安邨民! :D / Kit Tang 影片截圖）