宏福苑大火災︱宏志閣大樓內部曝光　發泡膠黏窗　棚網帆布遮掩

大埔宏福苑火災導致逾百人傷亡，大批居民失去家園。警方今日（3日）開放未受大火波及的宏志閣，予居民可返回單位取物品。保安局局長鄧炳強早前表示，今次惡火蔓延之快，有機會由不合規的棚網，及極易燃發泡膠板封窗的舉動而引起，令火勢一發不可收拾。



《香港01》獲讀者報料，宏志閣大廈內部曝光，證實幾乎每一扇窗外面，都被一塊厚重的發泡膠板牢牢黏實。大廈外牆只剩水泥批盪，從室內看不見室外風景，大廈表層有大幅綠色棚架保護網包覆，棚架內亦有塑膠帆布；部分單位對出的棚架平台有大量雜物，包括建築廢料、油漆桶等。



大廈內部環境曝光 單位被保護網帆布包圍 窗黏發泡膠密不透風

+ 3

由居民提供相片可見，未被波及的宏志閣大廈棚架及保護網仍然完好，與單位之間的棚架平台，更遺有大幅藍白色的塑膠帆布、油漆、施工工具、建築材料等，環境混亂堆積雜物。而從防火門窺探，有部分樓層的後樓梯，有木板在轉角位置。

而從單位內視察，密不透風，無法看見窗外境況，每扇玻璃窗外均有一塊厚重的發泡膠板牢牢黏實，窗有膠水痕跡。

保安局局長鄧炳強於上周五（28日）曾表示，初步化驗結果顯示大廈棚網達阻燃要求。其後，不消3日內在本周一（1日），政府推翻棚網合格說法，曾提及當日是在火勢未有波及的位置取走棚網樣本作測試，當時的樣本符合標準，並指進一步檢證後，大埔宏福苑4幢大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁閣高、中、低層一共7個棚網樣本未達阻燃標準。其後發現較易取得的棚網合格率較高，難取到的棚網則不合標準，懷疑有人將不合標準的棚網混入合格的使用，魚目混珠。

至於當局早前亦表示，惡火蔓延之快，懷疑因大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布引起，其受火後的蔓延程度比一般合規格物料快；而且大廈玻璃窗貼上易燃發泡膠，令火勢一發不可收拾。

宏志閣居民上樓 大樓完好內部積灰塵

+ 6

警方昨日（2日）表示，已完成5座大廈搜索工作，另外兩棟宏昌閣及宏新閣分別完成四成及九成工作。警方續稱，明白居民心急，希望拿取重要或貴重的個人物品，政府安排這住戶一次性返去取回個人物品。

政府昨日表示，將詳細研究宏福苑相關樓宇的結構狀況，擬抽取混凝土作詳細分析。而首先起火的宏昌閣，當中13個單位進行臨時加固工作。至於未被波及的宏志閣，房屋署承建商會在消防處和勞工處等部門，完成現場取證後，再拆除外牆塑料膠板和棚網等。