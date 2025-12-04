宏福苑火災｜律師會免費諮詢熱線逾30宗求助　過渡屋設櫃位義助

宏福苑火災造成嚴重死傷，律師會會長湯文龍表示，律師會為大埔火災事故開設的免費法律諮詢熱線，至今已處理了逾30宗個案，有逾400名義務律師及200名義工接線員候命。



律師會在政府部門協調下，今天（12月4日）起在三個位處大埔的過渡性房屋項目，包括樂善村、善樓、策誠軒，設立櫃位並安排義務律師現場為受影響的市民提供免費法律諮詢。



宏福苑火災｜律師會免費諮詢熱線

律師會昨日（3日）在會展舉辦「立法會法律界功能界別選舉論壇」，圖為候選人李頴彰。（律師會直播）

另外，律師會昨日（3日）在會展舉辦「立法會法律界功能界別選舉論壇」，讓會員認識候選人李頴彰及陳曉峰。論壇上其中一條提問，問及二人對政府就大埔火災事件成立「獨立委員會」的看法。李頴彰表示支持政府設立該委員會，並期望委員會能以公開公正的方式釐清事故成因，為制度改善提供方向。陳曉峰亦表態支持政府徹底調查，並指出「獨立委員會」的職能與刑事調查及死因裁判庭的審訊並無重疊。

律師會昨日（3日）在會展舉辦「立法會法律界功能界別選舉論壇」，圖為候選人陳曉峰。（律師會直播）

陳曉峰擬「坐滿四年就會交給下一個」

在自由辯論環節，李問陳政黨背景是否一個包袱，陳回應指，如果其與自由黨有意見分歧時，會以法律界的利益為先。陳又透露，「坐滿四年就會交給下一個」。陳問李，標明支援中小企律師事務所，會否忽視了其他背景的律師事務所，李回應指，中小企律師事務所是基層的堅守者，很多律師都是由中小企律師事務所出身，只要中小型事務所發展得好，整個行業的結構都可以穩固發展。