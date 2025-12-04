宏福苑火災｜廣福邨居民心情難平伏　嘆車站無人上車「好心噏」

大埔宏福苑五級火災造成大量傷亡，居住在宏福苑對面、一路之隔的廣福邨廣禮樓居民，不少人至今心情尚未平伏，不開心情緒慢慢湧現：「個心都好唔舒服」；有人目擊火災後徹夜難眠。街坊希望時間可以沖淡一切，「唔發生都發生咗，唯有寄望政府會查個水落石出，還死者公道。」又稱「有一日見一日，要珍惜每一天。」



有每天都乘巴士的居民就直言，「而家如果有車搭，我都好心噏！」因為由廣福邨駛出後第二站就是宏福苑，現在整個站卻突然無人上車，「直情冇人上車呀，嗰7座燒晒呀！」她嘆謂雖然大家各不相識，但平常見開的面孔忽爾消失，都會好「心噏」。有居民就鼓勵災民要堅強面對「生者要堅強，逝者一路好走。」



陳太事件發生後心情尚未平復，覺得就開通道路，可以乘搭巴士，但經過宏福苑卻無人上車，覺得「好心噏。」（梁偉權攝）

居住在廣禮樓的陳太表示，事件發生後，幸好認識的朋友均平安，但直言心情未平伏，「我而家都唔開心，因為係同一條邨住呀嘛，但我識嘅人就全部都冇事，全部安全，但係有兩三個，間屋就冇咗囉！」

她憶述事發當日下午約3時，剛在快餐店用完餐，其後就聽到有人大叫「宏福苑火燭呀！」當時她馬上打給住在宏福苑的朋友，告知「宏福苑火燭，中間兩行燒緊啦！」幸好該位朋友事發時在街市工作，遲了回家，避開一劫，「間屋冇咗，但係有返個人囉。」

陳太又稱，雖然開頭兩天都沒有太大問題，但現時情緒卻慢慢湧現「我而家都唔敢行嗰邊，我喺呢邊睇都睇唔到，嗰個走廊就望到，頭一兩日冇乜問題，而家越嚟越……唔知點解情緒會自己走出嚟。」她續指，自己每日送小朋友返學都會乘巴士，指去到第二個站，即宏福苑，會有數十人上車或者在對面、街市下車，都會有人上落，但現時卻突然無人上車「而家就算開返條路搭車，我都好心噏，點解突然間嗰站冇晒人上車呢？見慣咗啲人唔見晒。」

廣禮樓一名男街坊就希望時間可以沖淡一切，現時寄望政府可以查個水落石出，還死者一個公道。（梁偉權攝）

另外，一名男街坊就稱，火災過後對心理上有一定影響，心情尚未平伏，他指「正常人都會有影響㗎啦，我住咗喺度幾廿年，好多街坊唔見咗。」被問及知否有沒有朋友遇難，男街坊無奈稱「搵唔到嗰啲就冇囉，有聯絡到幾個（朋友），佢哋有報平安話人冇事，不過就喊囉，話間屋冇咗。」 又稱擔心失聯的朋友也於事無補「聯絡唔到就聯絡唔到，擔心都冇用呀，順其自然。」他嘆道：「特別係上咗年纪嗰啲，有一日見一日，要珍惜每一日。」

男街坊續稱，事件已經發生不可改變，現時只希望時間可以沖淡一切，又寄望政府可查個水落石出，他認為事件有很多不公道、不公平的地方。他亦透露，事發前日常在平台跟住在宏福苑的叔父下棋時，他們均向他稱整間屋都被封住，漆黑一片；又斥承建商、装修工人態度惡劣「話唔畀錢，就唔畀佢地入屋。」

何太稱現時雖然心情平伏不少，但頭兩天心情「 好唔舒」更徹夜未眠，認為事件對心理影響很大。（梁偉權攝）

至於居民何太，就指有許多朋友住在宏福苑，火災發生後亦覺得很不舒服，「初初都好唔舒服，我有好多朋友住喺嗰度，我一睇到火燭，我就打電話猛叫朋友走囉！」何太指經她通知的朋友有3至4位，但打電話給他們時，他們全然不知發生火警「佢地聽唔到聲呀！」，當朋友接到通知後便「拿拿聲」落樓，跟她報平安，她之後才安心。

何太續稱，當日有警察拍門通知他們撤離，「雖然隔咗一條馬路，係都驚嘅，個心都好唔舒服」，頭兩天更是徹夜未眠，幸得任職媳婦的關懷，現時心情平伏不少，但嘆道：「唉，電視啲新聞都唔想睇咁多。」

另外，居民胡太亦同樣稱「唔舒服囉，個個人都係㗎啦，見到咁嘅情況係咪？，有少少瞓唔着。」她鼓勵災民要堅強面對，逝者則一路好走。