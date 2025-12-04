宏福苑大火｜警鐘無響疑點多　消防顧問疑人為　不解將其靜音動機

大埔宏福苑五級大火造成大量傷亡，消防處早前曾指初步檢查發現火警鐘沒被關閉但無響。消防處今（4日）再回覆，指於今年首季透過檢查屋苑提交的承辦商年檢報告，獲知火警鐘系統等符合規定，僅個別樓層有裝置「輕微損壞」。可是實際上，火警期間，8幢大廈中其中7幢的火警鐘沒有響（消防處最新回覆指，根據前線救援及現場消息宏新閣警鐘有鳴響）；消防處更曾兩次發信催促復修有關損壞項目。



有消防顧問懷疑火警鐘是人為導致滅聲，但動機不明；而損壞設備未有及時復修亦是管理上一大問題。



消防處指宏福苑於今年3月委託註冊消防承辦商完成年檢，顯示個別樓層的消防裝置及設備有「輕微損壞」，惟符合處方規定，已要求屋苑跟進修復。（資料圖片）

消防處12月4日最新回覆重點：

1）屋苑今年3月委託註冊消防承辦商完成年度檢查，並持有有效的「消防裝置及設備證書」。年檢顯示除各座個別樓層有「輕微損壞」事項，火警警報系統等符合消防處規定。消防處於10月及11月先後發信予屋苑，要求及時跟進修復「輕微損壞」。

2）2025年4月，屋苑就喉轆系統提交的「消防裝置關閉通知書」，消防處有巡查跟進，要求有關負責人在工程期間實施額外安全措施，包括確保其他消防裝置不受影響等。

3）過去一年，消防並未接獲涉及該屋苑火警警報系統損壞的投訴或維修通知，亦未收到任何有關火警警報系統的「消防裝置關閉通知書」。

消防顧問梁錦得。（有線新聞）

消防顧問：消防條例恆之有效 承辦商年檢毋須隱瞞問題

《香港01》就消防處最新回覆，向消防顧問梁錦得了解。他指出，香港法例第95章《消防條例》規管了消防設備的運行及有效性，同時確保消防工程承辦商的操守；加上消防處抽查所有年檢報告的10%，確保其真確性，制度上是恆之有效。消防處不可能巡查全港所有大廈，「一個消防分區都幾千幢樓」，今次巡無事，之後又可能違法。

他解釋，消防工程公司為大廈進行年度檢測，若發現問題會通知業主維修，而有關消防工程公司的責任便告完成，「基本上無嘢要隱瞞」，維修進度便全賴業主推進。他建議制度上改變，例如規定大廈有固定的承辦商，減省招標的程序，加快維修時間。

以宏福苑為例，3月的年檢報告顯示有輕微損壞事項，消防處於10月和11月先後兩次發信屋苑負責人要求跟進修復。梁說：「唔應該拖咁耐。」

火警導致最少159人死亡。（資料圖片）

警鐘無響 顧問：明顯人為，拔條線就得

對於消防處從年檢報告中獲知，宏福苑的火警警鐘系統合符規定，但實際上除宏新閣外，其餘7幢大廈也沒有響警鐘。梁錦得直言：「唔會咁啱一齊唔響，明顯係人為」、「令到佢（警鐘）唔響，拔咗條線就得」；只是他也不明白箇中目的，「就算大廈施工，都唔會做成誤鳴，因為呢個係手動系統，唔係自動報火警鐘；就算話搬材料會撞到（做成誤鳴），都唔應該因為咁樣斬腳趾避沙蟲，要維修喉轆，亦同警鐘無關連，所以真係動機不明。」

他又指出，部份消防系統有自動監察功能，倘有設備不完整或被滅聲，會顯示訊號，除非連此警示也「被消失」，才不被察覺。

警務處處長周一鳴，昨日（3日）指警方再拘捕6人，屬消防承辦商涉嫌虛假陳述。（資料圖片）

消防保安工程從業員協會：管理上出現好大問題

消防保安工程從業員協會理事長蔡業堅補充，基於公開、公平、公正的原則，大廈要進行維修消防設施，無可避免要費時招標；可是宏福苑在3月持有效的「消防裝置及設備證書」，但7個月、8 個月後仍未處理妥當「輕微損毀」的設備，要消防處兩度發信催促。蔡質疑：「業主或者係物業管理公司，有冇跟進過呢？重中之重係管理上出現好大的問題。」

宏福苑五級大火，死傷枕藉，逾千個家庭無家可歸。（資料圖片）

宏福苑業主立案法團主席：做法團好難

對於有關消防設施遲遲未修復妥當，宏福苑業主立案法團主席徐滿柑說：「要check（檢查）返個時間，可能要等報價，要物管公司協助安排，拖就唔會拖，順住做咁解。」他強調現階段不宜「未審先判」，指警方已拘捕或接觸相關人士，只要有證據便依法處理。他呼籲知情者挺身而出：「如果有良心，知道真相，應該講出嚟。死咗咁多人，有良心嘅都唔好過啦！」

徐指出做法團的難處：「當初有57間工程公司選擇，但普通嘅居民，大部份長者，係冇能力、唔識分析邊間好，有咩利弊，結果跌入一個陷阱，可能畀有心的人乘虛而入。」他認為沒有一個平台讓法團進行公開招標，「有心做都做唔到好。」