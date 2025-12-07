宏福苑大火災丨消防員親述傷者從火海衝出　無人機助天台災民解困

大埔宏福苑五級大火災傷亡慘重，火場環境極為複雜、危檢。前線消防員在接受內地傳媒訪問時，親述兩度入火場救人的情況，指現場處於高溫狀態，同時高處不停掉落雜物和碎石，消防員須一邊為傷者擋開，一邊救援。其中一名傷者全身大面積燒傷，「衝火海出嚟」。亦有入職20年的高級消防隊長直言不少消防員經歷火災後有很大的陰影，但同時目睹獲救者與家人重聚的畫面令他印象深刻。



消防處處長楊恩健在訪問中亦提到，火災中無人機透過熱成像技術，協助消防員制定滅火策略，其監測技術在救援間找到2名受困在天台的居民，最後協助消防員成功救出。



楊恩健回顧火災的救援工作指，當時現場外牆棚架竹枝及碎片因燃燒斷裂後不斷墜落，指消防員冒住生命危險執勤，「啲竹枝燒著咗係尖嘅」，再加上火場的高溫，令下墜的竹枝對進入建築物的消防員構成巨大威脅，救援間有消防員被墜落的竹枝擊中，需送院治療。此外，除了外牆起火，其實地面亦需撲救，火場環境複雜。

宏福苑滔天大火造成最少159人喪生，逾千個家庭流離失所。（資料圖片）

消防員返工路經宏福苑 嘆：落更已經係兩個唔同情況

與大埔消防局細搶救車一同出動的前線消防員李皓華親述經歷，他與總隊目發現一名男傷者倒地，在宏昌閣的後樓梯對出的位置揮手求救，男子離火勢大的宏昌閣很接近，現場處於高溫狀態，情況十分危急，他們見狀立即衝向傷者，為其擋開高處掉下來的雜物和碎石，並將其拖離宏昌閣。亦有另一位傷者「衝火海出嚟」全身大面積燒傷，皮膚已經燒焦及開始脫落，他們最終與增援人員一同將兩名傷者前後救出。

入職20年的高級消防隊長李國俊指，本來以為是個別單位火警，卻演變成影響整個屋苑、幾百戶的大火。他當天上班時路經宏福苑，惟「落更已經係兩個唔同嘅情況」，現場畫面十分震撼，令他有很大的陰影，但同時目睹獲救者與家人重聚的畫面令他印象深刻。

楊恩健在訪問中向中央應急管理部、國家消防救援局及廣東消防總隊致謝，指廣東消防總隊提供額外10架救火無人機及多套外骨骼裝備，大大提高救火效率。他指無人機透過熱成像技術，可以了解樓宇間的起火位置，從而去制定滅火策略。

同時，無人機的監測技術可協助尋找受困居民的位置，救援期間，無人機在天台發現2名待救居民，最後協助消防員成功救出。而外骨骼裝備則在後續火場調查與器材搬運階段，減輕徒步上落多層樓的體力消耗，幫助消防員節省約六成的體力消耗。

而外骨骼裝備則在後續火場調查與器材搬運階段，幫助消防員節省約六成的體力消耗，使其能更持久、安全地執行任務。（資料圖片）