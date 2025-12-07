宏福苑火災丨消防處長楊恩健：起火點於宏昌閣1至2樓中間棚架

大埔宏福苑大火災累計造成159人死亡，其中有70人於宏昌閣罹難，香港消防處處長楊恩健昨（6日）就大埔宏福苑火災接受內地傳媒採訪，指初步確立宏昌閣1至2樓竹棚位置最先起火，並將會深入調查，「可能會（建立）達至一比一的模型」會透過電腦模擬等技術，參考電腦及真實環境多方面模擬確實起火點。



楊恩健在訪問中表示：「起火原因我哋初步睇咗一啲現場紀錄，同事到場時判斷，初步確立到一個位置就係宏昌閣1樓同2樓中間有個棚架嘅位置」，但仍需深入調查，消防處將會透過電腦及真實環境再模擬確實起火點。

市民拍得宏昌閣1至2樓中間棚架起火情況

楊恩健指，調查發現事發時8座樓宇只有一座的火警鐘曾響過，另外7座的火警鐘並不在正常運作的狀態，現正調查為何引致此情況。他提到其實每年業主需要委派消防承辦商檢測其大廈的消防系統，並需將報告給消防處。消防處過去幾日已就事件與消防承辦商會及物業管理監管機構開會，要求盡快對各大廈的消防系統進行檢測。

宏福苑滔天大火造成最少159人喪生，逾千個家庭流離失所。（資料圖片）

平均每幢起火大廈有70至80名消防員同時救援

楊恩健回顧火災當日（11月26日）指，當日消防員在接報5分鐘內趕到現場，當時建築物外牆火勢猛烈，並正迅速蔓延。因應火災規模，消防處在接報火警後近18分鐘啟動「處長指揮室」，務求可迅速調派額外資源應對。楊恩健指，消防處會在一般火警派遣1至2隊救援隊伍，而在大埔宏福苑大火災中，消防處短時間內增派10隊救援隊伍前往支援。

在短短一小時內，火警上升至三級火，因現場有多名被困者，火勢蔓延速度亦十分快，當時現場的消防車輛及消防員已達應對五級火警的標準規模。隨著火警升至五級，消防處總共派出近600名現場救援人員，平均宏福苑每棟著火樓宇有70至80名消防員同時救援。同時，消防處亦調派80名同事專門聯繫待救居民，啟動18條緊急電話專線，透過電話系統對求救個案進行分級，優先處理危急狀況。

楊恩健指，消防處在這次火災面對很大的困難及挑戰，但同時參與同事都是憑著為民解困的理念，在過程多次冒著生命危險去盡力去拯救每一個生命，感謝參與火災的前線及後勤同事。