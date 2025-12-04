宏福苑火災︱起火位置石油氣管道無損壞　屋宇署驗400幢私樓棚網

宏福苑火災發生第九日，警方災難遇害者辨認組人員今日（4日）未有再發現遺骸，死者數目維持159人。部門調查專組今日在初步確認的起火位置調查外牆的石油氣管道，未發現有損壞的情況。



宏福苑周三（26日）發生五級火警，焚燒逾43小時後才熄滅。（廖雁雄攝）

政府晚上公布宏福苑火災最新跟進情況，今日約300名警方災難遇害者辨認組人員，在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近進行搜索，暫未有發現遺骸，死者數目維持159人。人員亦已將早前找到的懷疑人骨交予法醫作進一步檢測。警方會繼續跟進報稱失聯人士個案，務求盡快確認他們的情況及死傷人數。

由消防處牽頭的跨部門調查專組聯同機電工程署人員，在初步確認的起火位置調查外牆的石油氣管道，並未有發現該管道有損壞的情況。

發展局昨日（3日）宣布，所有正進行大維修而外牆設有棚網的樓宇，須即時將棚網下架並停止外牆工程。屋宇署及相關政府部門已向承建商發出命令，移除棚網之前及之後，承建商必須確保棚架上無任何物料或鬆脫物，以及棚架安全穩固。

至於房屋局的獨立審查組，今日實地查看沙田穗禾苑、深水埗清麗苑、深水埗怡閣苑及觀塘安基苑四個居屋屋苑，與租置屋邨柴灣峰華邨的棚網拆除工作，監察有關進度。房屋署今日亦拆除15個公共屋邨的棚網。

另外，各有關部門早前巡查了正進行外牆大維修的現存樓宇，並向有棚網的樓宇取樣檢驗。屋宇署就400幢有棚網的私營樓宇抽取樣本，陸續分批送交測試，建築署亦已巡查轄下所有18個工務工程樓宇項目並取樣檢驗。

勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，截至今日下午四時，已巡查239個建築地盤，共發出130份書面警告及61張敦促改善通知書，並提出17宗檢控。