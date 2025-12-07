警搗啟德住宅單位毒品工場　檢約$125萬貨　16歲少女涉製毒被捕

警方在啟德住宅單位外截查可疑女子，並在其單位內發現懷疑霹靂可卡因、可卡因及一批製毒工具，毒品總市值共約125萬元。經調查後，一名16歲本地少女涉嫌「製造危險藥物」被捕。



秀茂坪警署。（資料圖片）

秀茂坪警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，12月5日晚上約7時半在區內展開打擊毒品行動。

行動中，人員在啟德承豐里一住宅單位外截查一名形跡可疑的女子，隨後搜查該名女子在上址的住所，並在該單位內檢獲約803克懷疑霹靂可卡因、636克懷疑可卡因以及一批懷疑用作包裝及製造毒品的材料及工具。

經調查後，該名16歲本地女童涉嫌「製造危險藥物」被捕，她現正被扣留調查。行動中檢獲的毒品總市值共約125萬元。案件交由秀茂坪警區重案組跟進調查。

警方提醒青少年，切勿因為「搵快錢」或其他任何原因而進行任何販毒活動。年輕並不會成為法庭判刑的減刑因素，並可被重判。「製造危險藥物」為非常嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為罰款500萬元及終身監禁，切勿以身試法。

另外，警方亦警告利用青少年進行販毒的人士，一經定罪，警方可根據「危險藥物條例」第56A條，就其判刑向法庭申請加重刑罰。