宏福苑大火災｜家屬今續辦DNA採樣　齒科法醫指辨認工作至少月計

宏福苑五級大火至今造成159人死，大火令部份遺體難以辨認，甚至燒成灰燼，有機會未能尋回所有失聯人士。警方聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們一連兩天（12月8日及9日）分批進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身份。今日為第二天，有家屬上午已到廣福社區會堂辦理，神情凝重。



齒科法醫梁家駒今早在電台節目上表示，今次火災環境混雜人類及非人類遺骸，需時小心分開遺骸碎片，且死者遺骸受長時間高溫影響，骨頭、牙齒等的骨髓、牙髓DNA亦可能受破壞，增加採集樣本難度。部份情況需靠罹難者身上的金屬飾物輔助，才能辦認身份。他指難以估計完成辨別死者身份的工作，但必定需要一段長時間，至少以月計算，由數周至數月不等，以南亞海嘯為例更是以年計。



《香港01》亦曾向齒科法醫梁家駒查詢，他表示，在大火情況下，若皮膚及毛髮等人體表面組織已燒光，便需透過深入組織，如骨頭或牙齒去抽取DNA。

他以火化為例，人體經火化後，仍有部份牙齒會被完整留下，但經高溫處理後，很多DNA會被摧毁，故在抽取上有一定困難。他說，牙齒含DNA的地方有中間的牙髓，及牙腳的物質等，「但係大火完之後，燒咗幾多，燒剩幾多，真係唔知」。

大埔宏福苑五級火

他引述研究報告，指一隻牙需以1,100度燒超過5至6個鐘，才可燒至完全散開、不能提取DNA。他說，正常家居火災（household fire）的溫度約為600至700度，但是次火災的溫度明顯較高，加上焚燒的時間過長，估計有機會完全摧毁遺體牙齒。

他續指，若遺體已燒為灰燼，則無法提取任何DNA作檢驗，屆時只可靠其他方式來辨認遇難者身份，例如他們身上的飾物，或曾動過手術的金屬儀器。

梁家駒醫生表示，今次宏福苑火災溫度高，焚燒的時間長，可完全摧毁遺體牙齒。

