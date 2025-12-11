宏福苑火｜殉職消防何偉豪今生忌獲追銜　親友訂蛋糕：在天國快樂

大埔宏福苑五級大火中，37歲消防員何偉豪不幸殉職。何偉豪生於1987年12月11日，今日（11日）為他的生忌，同時消防處向他追授消防隊目榮譽職銜，追授函件及消防隊目階級章刺繡由家人代表接受。



同袍及親友為何偉豪訂製了生日蛋糕，寫上「猩猩沙展，生日快樂，升職快樂」。亦有親友在網上發文，提及眾人惦掛何偉豪的38歲生日，「兄弟們送上的祝福，成班男人掛住你！又成日流馬尿！」，願朋友安息「希望你天國過得好好同快樂」。



今日（12月11日）為何偉豪生忌，同袍及親友為他訂製蛋糕悼念。

何偉豪的同袍、及其認識數十年的親友，包括中學同學，訂製了一個生日蛋糕，祝賀他今日生忌時獲追銜，並在蛋糕寫上其暱稱「猩猩沙展，生日快樂，升職快樂」，下款為「BF兄弟上」。

帖文又提及，「今日係你38歲生日快樂加處長追勳你消防隊目升級大日子！」，帖文處處流露著何偉豪的思念及惦掛，指蛋糕是兄弟們送上的祝福，指「成班男人掛住你！又成日流馬尿！希望你天國過得好好同快樂！」，「升左職又要好似中學咁叫番你做偉哥啦」。

殉職消防員何偉豪。（消防處提供圖片）

消防處表示，今日（11日）向已故屬員何偉豪追授消防隊目榮譽職銜，以表揚他在執行滅火救援工作期間，堪稱典範的服務及無私的精神。追授儀式於沙田消防局舉行，消防處處長楊恩健向何偉豪頒授追授函件及消防隊目階級章刺繡，由何偉豪家人代表接受，新界北總區的屬員亦在場見證。

消防處指，何偉豪生於1987年，在2016年加入消防處任職消防員，隸屬沙田消防局，服務消防處約9年來一直表現優秀，克盡職守。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹。2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動期間因公重傷，不幸殉職。該火警其後升為五級。何偉豪英勇無畏、向火逆行的奉獻精神，充分體現「救災扶危，為民解困」的消防使命。

消防處將於下周五（12月19日）在九龍紅磡世界殯儀館，為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，隨後前往和合石浩園舉行安葬儀式。

+ 7

宏福苑大火｜殉職消防員何偉豪 下周五以最高榮譽喪禮出殯

據了解，殉職的37歲消防員何偉豪，加入消防處9年，生前駐守沙田消防局擔任「細搶」隊員。大火當日，何偉豪負責「細搶救車」前往現場滅火，下午約3時01分到達現場，在地下負責救援，至約3時半失去聯絡。消防搜索後，約4時01分在宏昌閣對出空地發現何偉豪，當時他臉部有燒傷，隨即轉送到威院搶救，其後證實不治。

何偉豪拍拖10年的女友，其後在網誌發文悼念，感謝大眾對其關心，並指自己目前尚未接受消息，又稱何是自己的驕傲及超級英雄。

12月2日，何偉豪家屬及消防同袍在火場路祭，同袍率先手持白花悼念。（資料圖片/林澤鋒攝）