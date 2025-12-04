宏福苑火災｜外傭遺體未運返鄉　家屬盼入土爲安　團體籲設時間表

大埔宏福苑五級大火災，傷亡慘重，死傷者或失聯者亦包括多名外傭，大火中有10名外傭死亡、3人受傷。工業傷亡權益會表示，距離火災已經第9日，離世外傭的遺體尚未運送返鄉，入土為安，家屬焦急不已。根據印尼習俗，一般需要7日內舉行喪禮，惟目前仍未有相關時間表，工權會呼籲官方部門能通力合作，讓大家能夠有心理準備，不用等待無期，「大家會好過好多。」



工權會又提到，已接獲9名離世傭工的僱主或僱主家人，全部人均合作處理善後安排，有傭主感激外傭陪伴家人到最後一刻，也難免自責：「覺得佢嚟打份工啫搞到咁」。



大埔宏福苑造成多人死傷，包括外傭。（廖雁雄攝）

工業傷亡權益會跟進13個受災外籍家務工個案，當中9人死亡，1人有待確認身份，3人受傷。工業傷亡權益會幹事謝欣然表示，目前約20至30名外傭仍然失聯，3名傷者繼續留醫，若了解到傷者仍然希望繼續留港，工權會將支援日後出院但身體仍未適合工作的外傭，包括幫忙處理簽證、住宿，以及尋找新僱主。

有印尼外傭家鄉遺年幼子女 當地團體探訪支援

工權會與移工之家Beranda Migran 及回鄉印尼移工聯盟KOPPMI合作，已在印尼當地探訪3個印尼死者家庭的家屬，其中有家庭遺下年幼小朋友。當地義工在探訪期間，帶備少量現金及物資給予家屬，幫助紓緩他們經濟上的壓力，而家屬最大的擔憂是未知遺體何時能夠運送返鄉。

謝欣然指出，以印尼習俗為例，印尼有不少穆斯林教徒，穆斯林文化是教徒離世後需要盡快舉行喪禮，入土爲安。以往工權會曾跟進一個案，一名巴基斯坦籍的穆斯林教徒需要一個星期內到跑馬地回教墳場祈禱及下葬。今日距離火災已是第9日，香港已為死難者進行「頭七」儀式，而印尼方面卻做不到而感到焦急，惟運送遺體的程序並非工權會能夠控制，謝欣然指，理解香港大型災難每每需要小心翼翼進行。

工權會在殮房連續留守5日都目睹大家已經盡心盡力，實在是遺體太多，有些遺體未運送到殮房，有些更未進行確認，「唔想因為太快而搞錯」。遠在印尼的家屬未能前往火災現場 ，又不清楚香港制度，難免能到焦急無助，目前工權會向家屬提供相關準確的資訊，讓他們了解香港的程序運作，給予家屬信心。謝欣然表示，之前印傭Yayuk到現場尋找胞姐，夜不能寐，雖然目前還未有確認胞姐身故，但已有不少資訊指向胞姐好大機會離世，Yayuk不用再永無止境地尋親，心情雖仍難過，但逐漸穩定。

來港工作的印傭Yayuk（紫衫），27日在工權會人員及同鄉陪同下，四出打聽胞姐下落。工權會幹事謝欣然指，初步有消息其胞姐或已身故，Yayuk感難過，但不用再無止境地尋人，心情漸穩定。（梁偉權攝／資料圖片）

對於目前沒有時間表，未知運送遺體的推進過程，謝欣然希望政府能夠通力合作，能夠有時間表，讓大家能夠有心理準備，「大家會好過好多。」

至於菲律賓死者家屬，工權會尚在聯絡溝通的階段，要視乎家屬意願如何，若家屬希望來港，辦理簽證會較為容易，工權會亦將在經濟上，包括住宿、交通、飲食提供全力資助。

僱主感激傭工陪伴家人至最後一刻

僱主方面，謝欣然表示，法例規僱主定7日內要上報僱員死亡個案，為免僱主誤墮法網，工權會已接觸到9名死者的僱主或僱主的家人，昨日已經協助2名僱主填寫相關表格，亦有協助中介填寫表格，工權會與勞工處正保持緊密聯絡。她指，僱主非常感激殉職的外傭，有不少外傭陪伴婆婆或小朋友直到最後一刻，有些僱主甚至非常自責，「覺得佢嚟打份工啫搞到咁」，工權會會提供情緒支援予相關僱主。

謝欣然指出，不少團體，尤其是外勞事工中心提供全面協助給受災外傭，呼籲任何人如得知有外傭需要幫忙，或者有意捐款或捐贈物資，可以與他們聯絡。