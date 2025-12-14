沙田賽馬期間衝入賽道　59歲男涉公眾地方內擾亂秩序行為被捕

一名男子今日（12月14日）在沙田賽馬第8場賽事進行期間，手持橫額衝入近終點處的草地賽道，幸及時被撳地制服，所有騎師及馬匹安全過終點。警方表示，該名59歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」被捕扣查，交由沙田警區重案組跟進。



今日（12月14日）沙田賽馬第8場，一名男子手持橫額，在近終點處衝入草地賽道，被撳地制服。（讀者提供影片截圖）

警方表示，機動部隊人員今日在大埔公路—沙田段一馬場執勤期間，一名男子涉嫌衝入賽道，並作出擾亂公眾秩序的行為。經初步調查後，人員拘捕該名59歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」。他現正被扣留調查，案件交由沙田警區重案組跟進。

警方強調，市民表達訴求時，必須遵守法律，並在符合國家安全、公共安全、公共秩序，以及不會損害他人的權利和自由的前提下，和平有序地表達意見。如有任何違法行為，警方必會果斷執法，以維持公共秩序及保障公共安全。

案發於今午近5時，沙田馬場進行第8場賽事進行途中，一名男子突然手持一張橫額，在近終點處衝入草地賽道。當時各騎師及馬匹幸未策至，場旁3名男子慌忙衝入賽道，其中一名西裝男將該男子撲倒、撳於地上制服；另兩人則捉住被風吹起的橫額。

另有兩名男子其後亦趕抵協助，惟數人均不敢輕舉妄動，一直將男子撳於地上；直至數十秒後，所有騎師及馬匹安全過終點，才將涉事男子帶離賽道。據了解，涉事橫額疑寫有要求調查大埔宏福苑火災的字眼。香港賽馬會回覆查詢時指，已將事件交由警方進行調查，不會作出評論。