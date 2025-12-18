啟德小販用變形手推車流動開檔　海關拉人冚工廈倉檢1300件冒牌衫

香港海關成功搗破一個冒牌物品儲存倉庫，拘捕一名男小販，檢獲約1,300件懷疑冒牌衣服，市值約港幣34萬元。



海關發現該名男小販，會以手機的流動應用程式，召喚俗稱的「街車」，去運送懷疑冒牌物品及手推車，而該手推車可在一分鐘之內裝嵌、拆卸。海關相信，只要「街車」可以停泊在上落貨的位置，小販便可以神出鬼沒地開檔收檔，逃避海關執法。



行動中，海關檢獲1,300件冒牌衣服，市值約34萬元。（陳浩然攝）

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級督察康恩稱，人員早前巡經啟德一帶，發現一名男子形跡可疑，其後發現該名男子以流動的方式去擺賣、販賣一些懷疑冒牌衣服。經深入調查後，海關成功鎖定該名男子位於一個葵涌工廠大廈單位的冒牌物品儲存倉庫。

前日（16日）採取執法行動，在啟德成功拘捕該名37歲男小販，並檢獲了大約100件的懷疑冒牌衣服。當晚海關人員帶同被捕人返回葵涌的工廠大廈單位作搜查，人員在單位內再檢獲約1,200件的懷疑冒牌衣服。

涉事手推車可以在一分鐘之內裝嵌同埋拆卸，拆卸之後更加可以輕易放入輕型貨車的車尾。（陳浩然攝）

海關經初步調查，相信案中的流動小販攤檔，是由被捕人獨自經營，他會以手機的流動應用程式，去召喚俗稱的「街車」，去運送懷疑冒牌物品開檔及收檔。康恩續指，涉事手推車可以在一分鐘之內裝嵌同埋拆卸，拆卸之後更加可以輕易放入輕型貨車的車尾。

因此海關相信，只要車輛可以停泊在上落貨的位置，小販就可以輕易開檔及收檔，這個靈活性是大大增加了海關人員的執法難度。

海關表示，是次案件中人員成功克服流動小販攤檔神出鬼沒的犯案方式，亦花了不少的時間，成功鎖定流動小販攤檔的位置。有見及此，海關呼籲市民與香港海關共同合作，去全力打擊售賣冒牌物品的活動。

如果市民大眾在街上見到有流動小販擺檔，並且是懷疑出售冒牌物品，請致電香港海關的 24 小時舉報熱線 2545-6182或182-8080 作出舉報，另外亦可透過舉報罪案專用電郵帳戶 crimereport@customs.gov.hk及網上表格作出舉報。