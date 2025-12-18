宏福苑火殉職消防何偉豪設靈　市民排隊致祭　舊友：延續熱心精神

大埔宏福苑五級大火傷亡慘重，其中殉職的37歲消防員何偉豪，今日（18日）於紅磡世界殯儀館設靈，消防處明日（19日）將為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。多個政府部門及官員、大埔街坊送上花牌，亦有廣大市民送上心意卡，讚揚他是香港人的驕傲。



不少市民前往世界殯儀館向何偉豪致意，最高峰時有半百人排隊。舊同學袁小姐受訪時一度難過哽咽，感激他捨己為人，稱會將何偉豪的助人精神延續下去：「你嘅熱心感動緊我哋好多人，我哋都會同你一樣，繼續延續落去。」林同學雖然不認識何偉豪，但讚揚他是英雄，「好多謝佢，為咗呢場火災犧牲咗佢嘅生命，挽救咗其他災民生命‥‥‥呢個係消防員最偉大嘅事情。」



袁小姐為何偉豪舊同學，她接受訪問時一度哽咽，稱何是一名十分細心、熱心的人。（羅日昇攝）

袁小姐表示，自己是何偉豪的舊同學，相識多年，當她知道何殉職後非常難過，同時亦感激他捨己為人。袁小姐稱，何偉豪是一名十分熱心及細心的人，會照顧他人，「佢係一個好願意幫人嘅人，無論係去到邊個崗位，呢個係佢嘅性格。」

受訪期間，袁小姐一度傷心哽咽，並稱會將何偉豪的熱心助人精神延續下去：「你嘅熱心感動緊我哋好多人，我哋都會同你一樣，繼續延續落去。」

林同學表示何偉豪為大埔火災的英雄，雖然不認識他，但想前來向他致最後的敬意。（羅日昇攝）

林同學就表示，得悉何偉豪明日出殯，市民今日可以到殯儀館送別，故特意前來作最後敬意致意。他指，雖然不認識何偉豪，但覺得他是大埔宏福苑火災中的英雄，今次是第一次向殉職消防員致敬，認為消防員十分偉大：「好多謝佢，為咗呢場火災犧牲咗佢嘅生命，挽救咗其他災民生命，以生命換取生命，呢個係消防員最偉大嘅事情。」

現場有不少市民到場致意。（羅日昇攝）

殉職消防員何偉豪設靈

大埔宏福苑大火殉職的消防員何偉豪，12月18日於紅磡世界殯儀館設靈，靈堂中央掛「浩氣長存」橫匾。（羅日昇攝）

有小朋友繪畫鮮花及消防員，哀悼殉職消防員何偉豪。（羅日昇攝）

2025年12月18日，大埔宏福苑五級火中殉職的消防員何偉豪於世界殯儀館設靈，有立法會議員送上花牌。（賴卓盈攝）