宏福苑大火殉職消防員何偉豪設靈　女友花圈放中央：不思量自難忘

大埔宏福苑大火殉職的消防員何偉豪，今日（18日）於紅磡世界殯儀館設靈，消防處明日（19日）將為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。何偉豪的靈堂中央掛着「浩氣長存」橫匾，何偉豪遺照前方的中央，放有與何偉豪拍拖多年女友的心形花圈，花圈上寫著：「痛徹心扉」、「不思量，自難忘」。



何偉豪拍拖多年女友的花牌置於靈堂中央。（梁鵬威攝）

2025年12月18日，大埔宏福苑五級火中殉職的消防員何偉豪於世界殯儀館設靈。（賴卓盈攝）

紅磡世界殯儀館外放滿花牌 包括多個政府部門及陳國基等

大火中殉職的37歲消防員何偉豪，今日於紅磡世界殯儀館設靈，殯儀館外放滿花牌，當中不少來自政界和政府部門，包括勞工處、消防處、勞福局、懲教署、民政事務署，以及政務司司長陳國基等。

靈堂掛着「浩氣長存」橫匾 女友心形花圈寫：痛徹心扉

2025年12月18日，大埔宏福苑五級火中殉職的消防員何偉豪於世界殯儀館設靈，有立法會議員送上花牌。（賴卓盈攝）

2025年12月18日，大埔宏福苑五級火中殉職的消防員何偉豪於世界殯儀館設靈，牆外貼滿心意卡。（賴卓盈攝）

消防處早前表示，將於明天上午9時至9時30分，在世界殯儀館附近設置公眾悼念區。靈車將於上午10時30分離開殯儀館，政府官員及消防人員，將列隊在殯儀館外向消防隊目何偉豪作最後致敬。