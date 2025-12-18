新蒲崗樽頸燈位｜工人協助指揮　綠公仔疑延長　市民：之前好快閃

新蒲崗啟鑽苑對出近大有街的一段彩虹道，疑因工程擺放大量水馬，令安全島變「樽頸」，繁忙時間大量途人過馬路時，擠出安全島，險象環生。運輸署指，已聯同警方和房署的工程承辦商，檢視有關臨時交通安排，盡快安排調整水馬範圍；亦會適當地調校燈號時間，於繁忙時段延長「綠公仔」時間。



《香港01》記者繁忙時間前後再到場視察，可見仍人潮如鯽，但不至於「逼爆」。4名穿反光背心、手持螢光棒的承建商工人，在行人過路處指揮，「綠公仔」閃爍時即截停市民，勸喻不要衝燈，惟少部份人置若罔聞。此外，亦有交通督導員及警員一度到場。記者發現，綠公仔維持近1分20多秒後才閃爍，疑已延長時間。有市民稱，之前燈號「閃得好快」，有人照衝、有人跑不到停在安全島，午飯時間曾有約30人站於安全島，車輛駛至時十分危險。



新蒲崗樽頸燈位｜運輸署：盡快調整水馬範圍 適當調校綠公仔時間

地盤工程承建商安排了4名穿反光背心、手持螢光棒的工人在行人過路處指揮，當綠公仔閃爍截停市民。（梁偉權攝）

市民何小姐表示，之前行人過路燈號很快便會閃爍轉燈，過路市民逼在中間安全島，十分危險，「之前見到個行人過路燈好快就閃，啲人逼晒喺中間囉，有啲就跑埋過去啦；有啲跑唔到就停咗喺度。」何小姐又指，午飯時間及放工時間，最多人逼在安全島，可多達20至30人。

何小姐續稱，未有道路工程時，沒有此種情況出現。對於有工人在場指揮交通，她認為作用不大：「唔覺有幫助，因佢盞燈真係好快囉。」而就記者現場所見，綠公仔現時維持近1分20多秒才閃爍，何小姐覺得已有延長，「好似係較長咗，之前好快㗎！」

何小姐稱，以往現場的「綠公仔」很快便會閃爍轉燈。（梁偉權攝）

現場仍人潮如鯽，但不至於「逼爆」︵地盤工程承建商安排了4名穿反光背心、手持螢光棒的工人在行人過路處指揮，當綠公仔閃爍截停市民。（梁偉權攝）

有交通督導員及警員先後到場視察。（梁偉權攝）

「逼爆」網上影片畫面