警聯入境處反非法勞工　拘17男女包括內地及印尼人

東九龍總區機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員，聯同入境事務處人員今日（18日）展開代號「冠軍」及「權能者」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區內多個罪案黑點。



行動中，人員一共拘捕17人，包括11名內地男子、3名內地女子（均持雙程證入境）、一名本地女子及兩名外籍女子（均為印尼籍，一人持「行街紙」、一人持護照），年齡介乎22至88歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」及「逾期居留」等罪名。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後交由入境處跟進。



17名被捕人涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」及「逾期居留」。（警方提供）

警方突擊搜查東九龍區內多個罪案黑點，共拘捕17人。（警方提供）

根據香港法例第115章《入境條例》第38AA條，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒絕入境人士，均不得在香港從事任何有薪或無薪的僱傭工作，亦不得開辦或參與任何業務。違例者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。此外，任何僱主如僱用不可合法受僱的人士，而該人士屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒絕入境人士，最高可被判罰款50萬港元及監禁10年。

警方會繼續與相關部門保持緊密合作，採取果斷執法行動，嚴厲打擊非法勞工活動，並呼籲僱主切勿以身試法。