墨西哥包裹藏大批冰毒　海關監控遞送拘兩女　檢逾$1000萬毒品

香港海關12月12日破獲一宗空運包裹藏毒案，在石材保護劑塑膠樽內，檢獲大批「冰」毒，人員昨日（18日）採取監控遞送行動，在元朗及尖沙咀拘捕兩名懷疑涉案女子，並在單位再搜出10粒懷疑大麻油煙彈、約4克懷疑大麻花、約3克懷疑可卡因及約270克懷疑霹靂可卡因，案中檢獲的毒品估計市值超過1,090萬元。



海關於機場查驗兩件從墨西哥到港，並報稱載有食物及糖果的空運貨物。經檢查後，海關人員於5枝石材保護劑塑膠樽內發現共約20公斤懷疑液態冰毒。（海關提供）

海關12月12日透過風險評估，於香港國際機場查驗兩件從墨西哥到港，並報稱載有食物及糖果的空運貨物。經檢查後，海關人員於5枝石材保護劑塑膠樽內，發現共約20公斤懷疑液態「冰」毒。

跟進調查後，海關人員於昨日（18日）採取監控遞送行動，分別在元朗及尖沙咀拘捕兩名懷疑涉案女子，年齡分別為28歲和45歲。其後，海關於涉案女子位於尖沙咀處所進行搜查，再檢獲10粒懷疑大麻油煙彈、約4克懷疑大麻花、約3克懷疑可卡因以及約270克懷疑霹靂可卡因。案件仍在調查中。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取包裹或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。海關提醒市民，切勿心存僥倖，鋌而走險。販運危險藥物屬嚴重刑事罪行，一經定罪，將對他們的前途造成嚴重影響。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。