上水粉嶺冬至停水｜居民取水做冬　有人水煲「唔夠用」獲派水袋

冬至日（21日）清晨上水雞嶺新運路近掃管埔路單車徑行人路一條食水管爆裂，水深一度達15厘米，導致天平邨一帶供水受影響。現時聯和墟及翠麗花園恢復供水，惟上水安盛苑、天平邨天朗樓、天美樓、天明樓、天喜樓及天平商場的食水仍受影響。有居民憂心今晚無水煮飯「做節」，亦有大批居民得知凌晨才恢復供水紛紛下樓取水；有房屋署人員、區議員及關愛隊派發約500個水袋。



其中一輛水務署的水車停於天平邨天賀樓對出空地。居民廖先生就拿10多個水樽取水回家煮飯，他接受訪問時稱，中午12時許開始停水，尚未知道何時會恢復供水，亦指停水有影響家中煮飯「做冬」，又指家中「鹹、淡水都無！」

現場有大批居民到水車取水，有房屋署人員、關愛隊及區議員在場協助及派發水袋。（王譯揚攝）

同邨的黃太就稱，停水期間唯有買蒸餾水飲用，她又指幸好前兩天已和家人「做冬」吃飯。被問及晚餐如何是好，王太就表示現時唯有煲湯飲，要待有水才能煮食，「今晚都係煲啖湯飲，煮飯就夜啲有水再煮囉！」

她續稱，由於家中沒有水桶，唯有水煲取水，但由於容量較小，所以要來回多次，她直言：「淨係個煲裝得水，梗係唔夠用啦！用嚟洗手㗎咋，一陣就無㗎啦；頂住㗎咋，沖唔到廁㗎，拎完一次又一次囉！」其後她得知有水袋派發，就稱「幫到手，好過無呀嘛！」

羅女士無奈稱停水影響日常生活，取水主要供沖廁及洗手之用。（王譯揚攝）

另外羅女士則指，今晨6時許已經開始停水，現時第一轉下樓取水，主要供沖廁及洗手之用「影響日常生活囉，咁廁所水、洗手都要㗎！」被問及今晚無水沖涼如何是好，她無奈稱：「沖涼今晚先算囉，唔係點呀都無辦法，最壞打算咪唔沖囉！」

現場有大批居民到水車取水，有房屋署人員、關愛隊及區議員在場協助及派發水袋。（王譯揚攝）

現場可見，有大量居民拿着不同器具紛紛下樓取水，有房屋署人員、關愛隊以及區議員在場協助，亦有派發水袋協助一些沒有器具取水的居民。北區區議員姚銘指聯同關愛隊派發水袋，他指平常有準備好約500個水袋，當知道區內有緊急情況，會立刻調配水袋到場。

現場有大批居民到水車取水，有房屋署人員、關愛隊及區議員在場協助及派發水袋。（王譯揚攝）

現場有大批居民到水車取水，有房屋署人員、關愛隊及區議員在場協助及派發水袋。（王譯揚攝）

水務署在facbook指，就上水掃管埔路單車徑的緊急水管維修工程，署方工程團隊一直進行供水調度以收窄受影響範圍。聯和墟及翠麗花園的食水供應，已恢復正常。因應水管維修工程，期間安盛苑、天平邨天朗樓、天美樓、天明樓、天喜樓及天平商場的食水供應會受影響。署方正為受影響用戶提供臨時食水，包括3架水車及12個水缸。

是次事故中，署方派出緊急應變小隊，於現場協調及為市民提供即時協助，包括到安老院了解受影響的情況，以及與屋苑管理處及居民緊密溝通，就暫時供水安排及復水的詳情互通資訊，為有需要的居民提供適切支援。

水務署工程團隊正全力進行水管維修，惟在維修過程中發現相關喉管附近鋪設了密集的公共地下管線，而且喉管被混凝土包裹。儘管維修工序複雜，署方團隊正爭取於今晚凌晨，完成維修及恢復食水供應。署方團隊會繼續與北區民政事務處、當區區議員及屋苑管理處緊密聯絡，了解受影響居民的需要並提供適切的協助。水務署就事件為市民帶來的不便表示歉意。

根據水務署網頁顯示，預計明日（22日）凌晨4時復常，但維修情況較預期複雜，確實恢復供應時間有待確定及修改。