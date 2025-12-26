宏福苑火一個月︱災民黯然訪舊地　一夜頓失所有：冇聖誕開心感覺

大埔宏福苑上月發生五級大火，奪去161人性命，逾千名居民失去家園。今日（12月26日）為火災一個月，有不少市民特意前來獻花悼念。居住在宏泰閣黃小姐亦重返舊地，看到昔日家園如今燒至熏黑、憶起大火中離世的鄰居，她觸景生情，難掩傷感直言：「呢個聖誕一啲開心嘅感覺都無。」



宏福苑大火一個月，居民黃小姐一家三口住在宏泰閣，家中所有財物已付之一炬。（黃學潤攝）

黃小姐與父母一家三口居住在宏泰閣中層，一個月前父母接電話指大廈起火，於是立即奪門而出，幸最終順利逃生，但家中所有財物已付之一炬，「我覺得所有嘢都發生得好快，無諗到呢場火咁嚴重，會一夜之間無晒所有嘢」。

黃小姐從小就住在宏福苑，據她所知，同層一名90多歲婆婆與其家人在大火中不幸離世，憶起鄰居她不禁啜泣起來：「（佢）由細睇到我大……見面都會傾下偈……」

現時黃小姐與父母住在過渡性房屋，雖然昨日是聖誕節，但黃小姐形容：「大家都好無心機，呢個聖誕一啲開心嘅感覺都無。」回想去年一家人食聖誕大餐慶祝節日、安排旅行行程，好不愉快，黃小姐忍著淚說：「今日呢啲嘢好似好微不足道，但而家好似好遙遠，唔係咁容易做到……」

黃小姐憶起鄰居在大火中離世，難掩傷感。（黃學潤攝）

一個月以來，黃小姐對政府未來安排仍感到迷茫，「一戶一社工」亦未能及時提供協助。她期望政府能提供一個長期計劃，例如是否會重建宏福苑，或是賠錢，惟現在仍未有定案。加上，政府早前宣佈，未來會向繼續居住於過渡性房屋等政府資助單位的宏福苑居民收取租金，黃小姐僅希望政府能早日安排一個穩定住所讓他們安定下來。

黃小姐提到，不少居民希望可以原址重建宏福苑，指宏福苑交通方便且環境怡人，對於有政黨建議安置居民在大埔工業邨附近一帶住所，她深感不滿：「好似想是但比個地方我哋，將我哋撇埋一邊就算咁。」她痛斥：「呢場就唔係一場天災，明明就係人禍，好多時我哋都有去投訴，搵政府部門監管，但最後好似無咗下文咁……」

宏福苑大火一個月，市民前來悼念。（黃學潤攝）

宏福苑大火一個月。（黃學潤攝）