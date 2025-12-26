宏福苑火一個月｜通宵睹家園焚毀　嘆天堂跌落地獄　憂女升學受阻

大埔宏福苑五級大火發生至今一個月，七幢焦黑的大廈仍矗立在社區之中，猶如一道未癒的傷疤，提醒着家園盡毀的業主，大火造成的創傷仍未消退。對宏仁閣業主 Kenneth 而言，這道傷疤更是刻骨銘心，他在火災前不足一年，以綠表價250萬元購入高層單位，再用 100 萬元裝修安樂窩，豈料一家三口連窗外的風景都未看真，家園在一夜間化為烏有，連帶家庭照、結婚照、女兒的獎狀及證書通通燒毀。



受訪當日，Kenneth 回憶那條舌噬單位的「火龍」，仍猶有餘悸，一度哽咽，形容心情如從天堂跌落地獄：「人生努力咗咁多年，一把火短短幾個鐘就燒晒。」



Kenneth不時翻看安樂窩的相片。（王海圖攝）

斥百萬元裝修安樂窩 嘆未曾開窗看風景

自小在大埔長大的Kenneth，認為區內交通方便，環境不俗，適合一家大小居住，加上女兒將於2026年升讀小學，他想給女兒一個更好的成長空間，去年提早部署，決定以綠表價約250萬購入宏仁閣高層一個單位。他坦言：「我哋當初買呢度，就係想近返原生家庭，諗住喺度安居樂業。」更不惜工本花費近 100 萬元全屋裝修及添置家電。

Kenneth指，入伙時大廈外牆已被圍封做大維修，結果不足一年遇上大火災，導致全屋焚毁，Kenneth 指太太曾經慨嘆：「我哋連窗都冇開過，連窗出面嘅風景都冇認真睇過。」百萬新裝修還未真正享受過多少天，未曾開窗欣賞大埔景色，單位已在大火中「Total loss」，他指太太更因此情緒變得不穩。

Kenneth斥資100萬元裝修的單位，圖為實景。（受訪者提供）

目擊「火龍」吞噬家園 天堂跌落地獄

回想火災當晚，Kenneth 仍猶有餘悸。起初火勢集中在宏昌閣及宏泰閣時，他仍抱有一絲僥倖，以為自己的家能倖免於難。豈料火勢迅速蔓延，他在樓下眼睜睜看著一條「火龍」蔓延至宏仁閣，更清楚看到自己單位的窗戶噴出火舌，伴隨著如燒炮仗般的爆炸聲。

「好似睇電影咁，我都唔識形容……嗰一下好無奈，做唔到任何嘢。」Kenneth 當晚與太太在樓上通宵看著安樂窩付諸一炬，忍不住在街頭痛哭，「好似由天堂跌落地獄……因為我哋真係投放咗好多心機喺間屋到」。常言道：錢財係身外物，最重要人無事，但Kenneth經歷過家園盡毀，直言努力建立的成果一朝化為烏有，痛苦實在不易消化，更歸咎於屋苑大維修：「即係自己畀錢大維修，畀錢去畀人哋燒咗自己間屋咁樣。」

火災當日，Kenneth與太太在地下通宵看著單位被火焚燒。（王海圖攝）

痛失回憶與證書 憂女兒升小一「叩門」

大火燒毀的不僅是磚頭與財物，也令珍貴回憶灰飛煙滅。Kenneth 最痛心的，是無法取回女兒的成長照片及與太太的結婚相，「嗰啲係買唔返嘅。」

更現實的難題接踵而來。Kenneth 的女兒來年將升讀小一，他原本已鎖定大埔區校網，但一場大火令他陣腳大亂，一來擔心安置未定，是否仍要揀選大埔區校網；二來害怕派位失利，要叩門卻無法出示任何 Portfolio（個人履歷），因女兒所有的獎狀、證書、參加興趣班的資料已全部燒毀，影響女兒的前途。

Kenneth更憂慮女兒升讀小學的問題。（王海圖攝）

前路茫茫憂按揭 盼原址重建

現時一家三口暫住在朋友的單位，雖然政府曾提議安置到屯門或元朗的中轉屋，但為了女兒的學業及減低環境轉變對她的心理影響，Kenneth 打算在區內租樓居住。對於未來，Kenneth 坦言不敢樂觀，因銀行按揭、保險賠償等問題至今未有定案，他擔心屋苑的火險賠償不足以抵銷按揭債務，最終「樓又無、錢又要賠畀銀行」。

由於單位是以綠表資格購買，他相信政府會提供一定協助。儘管前路茫茫，Kenneth 與不少業主一樣，傾向原址重建，因宏福苑仍承載了一家人的回憶，「因為大家都對呢個地方有付出，有感情。」