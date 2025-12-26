宏福苑大火一個月｜40載回憶化灰燼　母喪友消沉　患難喚醒人情味

大埔宏福苑五級大火發生已經一個月，隨著時間過去，傳媒鎂光燈逐漸移走，但對生於斯長於斯的居民，傷痛才剛開始沉澱。文小姐（化名）的娘家在大火中付諸一炬，她曾視娘家是比銀行夾萬還安全的地方，將所有珍貴的結婚相、兒時回憶寄存於此，如今卻化為灰燼。更讓她痛心的，是年邁雙親失去安樂窩，棲身於猶如「劏房」的中轉屋中，母親更因痛失相識數十載的老街坊而鬱鬱寡歡。



但患難中，文小姐體會到久違的人情味，三十年來認識的朋友同學紛紛致電關心，甚至走出大埔街頭，亦有許多人樂意施援手，真係第一次，你走出大埔街頭，每個人知道你係宏福苑嘅災民，每個人都真係好幫助你，我深深感受到大家嗰種愛。」



宏福苑大火是香港本世紀最嚴重火災，奪去161人性命。（資料圖片）

曾以為娘家比夾萬安全 珍貴回憶化灰燼

文小姐視宏福苑是她的根，因母親懷著她搬入屋苑，她於1984年出生後，就與父母兄長一家四口在宏福苑居住，是第一代居民。約20年前，文小姐出嫁後已經搬走，而且不時搬屋，但卻將人生中最珍貴的物品——從小到大的相片、讀書時的物品、結婚照片及出門相，通通存放在娘家，「我以為個家係一個最安全嘅地方，喺我心目中，佢比銀行夾萬更加安全。」文小姐如是說。

然而，一場無情火粉碎了這份安全感。「而家全部都冇晒，手機只係剩返兩三張（在宏福苑出嫁）相。」文小姐慨嘆，40年來的回憶隨家園一同消失，那種缺失感難以言喻。

文小姐（化名）指火災令四十載回憶化成灰燼。（王海圖攝）

七旬父母棲身中轉屋「劏房」 嘆租金津貼難追市價

火災奪去了安樂窩，年屆七旬的父母頓失所依。文小姐指，父母現獲安置入住大埔過渡性房屋「善樓」，雖然有瓦遮頭，但居住環境與以往的約400呎單位有天淵之別，她形容現時善樓「其實就好似一間乾淨啲嘅劏房，每一天起床都問自己，係唔係發夢，唔相信呢件事。」

看著雙親在晚年要適應如此巨變，文小姐無比心酸：「叫佢哋70歲先嚟開始冇咗個家，忽然間要住中轉屋，作為女兒我覺得好慘，我唔忍心見到佢哋咁，但又無能為力。」

文小姐（化名）為年邁雙親要適應中轉屋的環境，感到心酸。（王海圖攝）

雖然政府提供租金津貼，但現實要找租盤卻困難重重。文小姐透露，聽聞區內有業主得悉政府提供租金津貼後已坐地起價，而且租盤亦是一盤難求。「想話飲杯嘢考慮一個鐘，轉頭已經俾人租咗。」考慮到父母已退休沒有收入，難以負擔昂貴租金，暫時兩老會選擇留在善樓。

母痛失數十年「雀友」 父強裝堅強

大火也摧毀了大埔街坊幾十年的情誼。文小姐表示，母親在火災中失去了一位相識數十年的老朋友。「佢哋成班婆婆每日喺公園傾偈、打麻雀、飲茶，識咗幾十年。」火災後幾日，母親一直尋找不到這位老友，最終在申請援助金時遇見對方的女兒，才得知噩耗。

文小姐指，母親自此鬱鬱寡歡，「一早靜落嚟，自己一個人就會喊」，至今仍未平復心情，她續指：「你叫一個七十歲嘅老人家，突然間去承受呢啲壓力同痛楚，我哋喺身邊好無力，都唔知講乜，唯有等時間去沖淡這些傷痛。」而父親表面看似沒事，但她深知父親內心同樣傷痛，只在獨處時才流露脆弱。今個冬至與聖誕，一家人亦無心慶祝，「以往一家十口開開心心喺宏福苑過節，今年已經冇呢個機會。吃飯嘅心情，爸爸媽媽都無啦。」

文小姐（化名）指，母親有一名相識數十載的老街坊在火災喪生，令她鬱鬱寡歡。圖中非當事人。（資料圖片）

災難中見真情 久別同窗紛送暖

災難帶來了無盡傷痛，但亦讓文小姐體會到久違的人情味。火災發生當日，她的電話響個不停，全是來自三十年沒見的中小學同學、甚至幼稚園同學的問候。「有啲我連名都唔記得咗，但大家都好關心，問我同父母有冇事。」

文小姐形容，這一個月來深深感受到來自大埔社區的愛，無論是物資支援，還是那份純粹的關懷，都是她這40年來未曾如此深刻感受過的。「雖然件事好不幸，但我真係感受到大家好多愛。真係第一次，你走出大埔街頭，每個人知道你係宏福苑嘅災民，每個人都真係好幫助你，我深深感受到大家嗰種愛。」

對於未來，文小姐與許多老街坊一樣，最希望的是原址重建。「呢度係我哋嘅根，希望有一日可以起返，將所有散落去洪水橋、香港仔嘅街坊聚返埋一齊，返返去原本嘅家。」