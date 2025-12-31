破邊洲墮海亡｜觀景台啟用一年　遊客蜂擁而至　抄小路爬崖邊打卡

一名男遊客今日（31日）早上在破邊洲觀景台附近拍攝期間，懷疑失足墮海身亡。破邊洲觀景台於去年12月30日啟用，剛好一周年，年內吸引大批遊客到來觀光，不少人冒險越過警界線，或是坐在懸崖邊「打卡」，險象環生。



漁護署網頁列明，提醒遊人務必按路標指示，沿修築步道遊覽，切勿跨越圍欄，以策安全。



不少遊客坐在懸崖邊取景。（小紅書號：5264104397圖片）

破邊洲是香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍內的一座地質奇觀，中國銀行500元鈔票背面的圖案便是破邊洲，吸引大量遊客前來。有人在觀景台前拿著「大牛」拍攝，然後放上「小紅書」。

至於觀景台源於2021年漁護署主辦、建築署協辦的一個《周遊六角》設計比賽，向建築、工程、園境及測量等專業界別人士，徵集東壩附近岬角上俯瞰破邊洲觀景台及相關山徑設施的設計，結果由「Change Never Ends」勝出，便將冠軍的構思變作真實，耗資1千萬元。

不少遊客坐在懸崖邊取景。（小紅書號：Lydia_0006圖片）

破邊洲觀景台及相關山徑設施於2024年12月30日啟用，由東壩小巴站至破邊洲觀景台的正規山徑長約1公里，行山人士需要又上又落，先登上花山下的山坳，再落到溪澗流經之處，上升至花山東面的岬角，途經兩個撿豬灣觀景點，最後抵達破邊洲觀景台。

過去一年，特別是周末假日，行山徑人來人往，每個觀景點也人頭湧湧。雖然觀景台和懸崖邊均有警告牌，包括「懸崖危險，切勿靠近」、「保護植被，請使用正式山徑及觀景台」，可是仍然有不少行山人士突破「防線」，還是跨出欄外到懸崖邊拍攝，再上載到「小紅書」等社交媒體。

不少遊客上載在破邊洲拍攝的相片。（小紅書號：959824176圖片）

今日早上發生遊客墮海身亡事件，有網民在「小紅書」留言：「麥理浩徑破邊洲千萬千萬注意安全」、「那是為了出片連安全都不顧了嗎」、「之前去看他们拍照就嚇到了，突出來的石頭下面就是垂直的懸崖」、「景區已經設置了圍欄，部分人偏偏要越過圍欄去拍照，出了事情誰攔得住」。

不少遊客坐在懸崖邊取景。（小紅書號：361888638圖片）

不少遊客坐在懸崖邊取景。（小紅書號：6393947121圖片）