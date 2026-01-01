有片｜銅鑼灣偷篋美籍女賊遭撳地制服　白衫女：嚟香港偷嘢仲打我

銅鑼灣發生襲擊及盜竊案。今日（1月1日）下午3時34分，警方接獲途人報案，指渣甸坊3號近蓮福商業大廈對開，有一名本地女子與一名外籍女子打架，警員接報到場調查。據了解，事緣該外籍女子曾於昨日（12月31日）於附近一間行李箱店舖偷取行李箱，男東主今日發現她再出現時，上前試圖截停，惟遭反抗兼被施襲。外籍女子其後被其他人制服。



網上流傳一段影片，拍得外籍女子事後被人制服時的情況，現場有多名途人圍觀。片中所見，兩名女子將一名外籍女子撳在地上，其中身穿白衫的女子更騎在外籍女身上按住其手部，旁邊女子則按住其頭部。另外可見，外籍女雙腳赤裸，鞋亦飛脫至旁邊，動彈不已，其後兩女接連高呼「太離譜啦、太過份啦！」，其中白衫女更稱：「你嚟香港偷嘢，仲打我呀！」影片就此結束。該名外籍女子為美國籍，被接報到場的警員拘捕。



兩名女子將一名外籍女子撳在地上，外籍女雙腳赤裸，鞋亦飛脫至旁邊。（threads／viann_qqchan）

消息指，受傷的姓吳（65歲）男子，為銅鑼灣恩平中心一間行李箱店舖的老闆，今日清點貨物時發現舖內一個行李箱遭人盜去，於是翻看閉路電視，其後發現一名外籍女子昨日曾入店舖並偷走行李箱。及至今日下午，吳男發現外籍女再次出現在店舖對開，於是試圖上前截停及報警，但遭其反抗打傷。事後，吳男左手手背流血，膝頭亦受傷。

警方接報到場後，在幾十米外的渣甸坊蓮福商業大廈對開，尋獲吳男及該外籍女子，最終以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。